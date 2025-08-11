Ричмонд
Лукашенко назвал очень важное направление для Беларуси и России

Лукашенко сказал про очень важное направление для Беларуси и России.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 августа, в понедельник, на встрече с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером назвал очень важное направление для Беларуси и России. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».

— Очень важное направление, для России, для нас — это станкостроение, — подчеркнул глава государства.

Президент Беларуси уточнил, что кое-что уже было сделано для развития обозначенной отрасли. Александр Лукашенко допустил, что, вероятно, будет возможность разработать некий совместный план действий — так называемую дорожную карту на перспективу.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, на кого нельзя жалеть денег в Беларуси.

Кстати, Лукашенко сказал, пойдет ли он на новый президентский срок.

Кроме того, Лукашенко сказал, кто не будет его преемником и обидится, если его так называть.

