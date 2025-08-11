Лукашенко назвал очень важное направление для Беларуси и России

Президент Беларуси Александр Лукашенко 11 августа, в понедельник, на встрече с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером назвал очень важное направление для Беларуси и России. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».
— Очень важное направление, для России, для нас — это станкостроение, — подчеркнул глава государства.
Президент Беларуси уточнил, что кое-что уже было сделано для развития обозначенной отрасли. Александр Лукашенко допустил, что, вероятно, будет возможность разработать некий совместный план действий — так называемую дорожную карту на перспективу.
