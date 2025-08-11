Герои навсегда: приморским офицерам посмертно присвоено звание «Герой Приморья»

Глава региона отметил, что Сергей Ильин и Леонид Башкардин во время всей специальной военной операции были образцом отваги, стойкости и профессионализма. По его словам, память о героях обязательно будет сохранена: их имена появятся в названиях улиц и учреждений. Кроме того, Кожемяко заверил, что семьи погибших продолжат получать всестороннюю поддержку со стороны краевого правительства.