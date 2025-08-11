Герои навсегда: приморским офицерам посмертно присвоено звание «Герой Приморья»

В Приморье посмертно присвоили звание «Герой Приморья» гвардии полковникам Сергею Ильину и Леониду Башкардину. Торжественная церемония вручения наград родственникам героев состоялась 11 августа. В мероприятии приняли участие жёны и дети погибших военнослужащих. Награду вручил губернатор края Олег Кожемяко, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
Сергей Ильин и Леонид Башкардин, служившие в 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота, проявили мужество в ходе боевых действий в марте 2025 года в Суджанском районе Курской области. Благодаря грамотно выстроенным действиям командиров, российским подразделениям удалось прорвать оборону противника, захватить важные рубежи и освободить 44 квадратных километра территории. Было перерезано снабжение противника, что осложнило ротацию украинских сил.
По официальной информации, в результате операции ВСУ потеряли более 150 человек убитыми и около сотни ранеными. Также были уничтожены десятки единиц техники и беспилотных летательных аппаратов. Освобождены четыре населённых пункта.
Глава региона отметил, что Сергей Ильин и Леонид Башкардин во время всей специальной военной операции были образцом отваги, стойкости и профессионализма. По его словам, память о героях обязательно будет сохранена: их имена появятся в названиях улиц и учреждений. Кроме того, Кожемяко заверил, что семьи погибших продолжат получать всестороннюю поддержку со стороны краевого правительства.