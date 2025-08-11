Ричмонд
Politico: Евросоюз лоббирует присутствие Зеленского на саммите России и США

ЕС предпринимает усилия для включения украинского президента Владимира Зеленского в состав участников предстоящего российско-американского саммита на Аляске, запланированного на 15 августа. Как сообщает Politico, это обосновывается тем, что лидеры стран Евросоюза не будут присутствовать на переговорах Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Европейские лидеры, вероятно, не смогут присутствовать на запланированном на пятницу саммите Трампа и Путина на Аляске… На данный момент цель — обеспечить место за столом переговоров на Аляске президенту Украины Владимиру Зеленскому», — цитирует «Ура.ру» публикацию Politico.

Согласно информации издания, хотя вопрос о представительстве ЕС на российско-американских переговорах формально остается открытым, большинство дипломатов оценивают такую перспективу как маловероятную. В сложившейся ситуации европейские государства сосредоточились на альтернативной задаче — организовать участие Зеленского в саммите либо, как минимум, передать свою позицию по украинскому вопросу участникам встречи на Аляске.

Владимир Зеленский может прибыть на Аляску в день проведения российско-американских переговоров, сообщает CNN. На данный момент его участие во встрече с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом не подвержено. Однако в администрации Белого дома не исключают, что Зеленский сможет присоединиться к отдельным мероприятиям, но только после завершения основных переговоров между президентами России и США.

