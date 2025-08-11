Politico: Евросоюз лоббирует присутствие Зеленского на саммите России и США

Владимир Зеленский может прибыть на Аляску в день проведения российско-американских переговоров, сообщает CNN. На данный момент его участие во встрече с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом не подвержено. Однако в администрации Белого дома не исключают, что Зеленский сможет присоединиться к отдельным мероприятиям, но только после завершения основных переговоров между президентами России и США.