Politico: Евросоюз лоббирует присутствие Зеленского на саммите России и США

«Европейские лидеры, вероятно, не смогут присутствовать на запланированном на пятницу саммите Трампа и Путина на Аляске… На данный момент цель — обеспечить место за столом переговоров на Аляске президенту Украины Владимиру Зеленскому», — цитирует «Ура.ру» публикацию Politico.
Согласно информации издания, хотя вопрос о представительстве ЕС на российско-американских переговорах формально остается открытым, большинство дипломатов оценивают такую перспективу как маловероятную. В сложившейся ситуации европейские государства сосредоточились на альтернативной задаче — организовать участие Зеленского в саммите либо, как минимум, передать свою позицию по украинскому вопросу участникам встречи на Аляске.
Владимир Зеленский может прибыть на Аляску в день проведения российско-американских переговоров, сообщает CNN. На данный момент его участие во встрече с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом не подвержено. Однако в администрации Белого дома не исключают, что Зеленский сможет присоединиться к отдельным мероприятиям, но только после завершения основных переговоров между президентами России и США.