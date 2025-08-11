Ричмонд
Суд запретил Партии коммунистов вести рекламную деятельность в предвыборный период

КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. За полтора месяца до очередных парламентских выборов в Молдове столичный суд сектора Буюканы вынес решение о том, что Партия коммунистов не имеет права осуществлять рекламную деятельность в избирательный период сроком на три месяца.

Источник: Sputnik.md

И чтобы два раза не вставать, влепил ПКРМ штраф в размере 12 000 леев.

сообщили в политсиле

В ПКРМ также отметили, что прокуратура требовала «вдвое меньшего штрафа, без намеков на ограничения в осуществлении избирательной кампании».

Суд решил, что прокуроры мягкотелы и не проявляют должной беспощадности (…). И творчески дополнил требование прокураторы в полном соответствии с политикой политической сегрегации и дискриминации, исповедуемой слетевшим с катушек режимом.

заявили коммунисты

Иск в суд был подан в 2024 году, когда политсила призывала голосовать «против» на еврореферендуме: были изъяты уже отпечатанные в типографии листовки, в основу обвинения было положено утверждение о якобы незаконной агитации.

Рассмотрение дела, не стоящего выеденного яйца, длилось долгие месяцы и завершилось абсурдным приговором буквально накануне регистрации оппозиционного блока, в который входит и ПКРМ. Ни один здравомыслящий человек не назовет это случайностью.

отметили в Партии коммунистов

В политсиле обвинили правящий режим в попытке не допустить формирование оппозиционного блока и обратили внимание европейцев на то, что «уже констатированный провал реформы юстиции связан исключительно с нездоровым стремлением удержать судебную систему под своим истеричным и неадекватным политическим контролем».

Коммунисты намерены оспорить «вердикт буюканских лжесудей».