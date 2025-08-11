И чтобы два раза не вставать, влепил ПКРМ штраф в размере 12 000 леев.
В ПКРМ также отметили, что прокуратура требовала «вдвое меньшего штрафа, без намеков на ограничения в осуществлении избирательной кампании».
Суд решил, что прокуроры мягкотелы и не проявляют должной беспощадности (…). И творчески дополнил требование прокураторы в полном соответствии с политикой политической сегрегации и дискриминации, исповедуемой слетевшим с катушек режимом.
Иск в суд был подан в 2024 году, когда политсила призывала голосовать «против» на еврореферендуме: были изъяты уже отпечатанные в типографии листовки, в основу обвинения было положено утверждение о якобы незаконной агитации.
Рассмотрение дела, не стоящего выеденного яйца, длилось долгие месяцы и завершилось абсурдным приговором буквально накануне регистрации оппозиционного блока, в который входит и ПКРМ. Ни один здравомыслящий человек не назовет это случайностью.
В политсиле обвинили правящий режим в попытке не допустить формирование оппозиционного блока и обратили внимание европейцев на то, что «уже констатированный провал реформы юстиции связан исключительно с нездоровым стремлением удержать судебную систему под своим истеричным и неадекватным политическим контролем».
Коммунисты намерены оспорить «вердикт буюканских лжесудей».