Литва объявила о начале военных учений у границы с Беларусью

В военных учениях будут принимать участие около 350 военнослужащих, а также 50 единиц техники. Так, в первую неделю пехотные роты, штаб батальона будут передислоцированы в названный район. В населенных пунктах Вооруженные Силы Литвы проведут оборонительные действия при использовании боевых машин Vilkas, а также другой военной техники. Что касается второй недели, то на ней подразделения будут проводить учения с боевой стрельбой на уровне дивизии на полигоне Гайжюнай.