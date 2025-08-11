Литва объявила о начале военных учений у границы с Беларусью. Об этом сообщили в эфире «Первого информационного телеканала».
Согласно данным, названные учения, получившие название Aršus vilkas 2025 («Свирепый волк — 2025»), пройдут в период с 11 по 20 августа в Варенском районе. Названный район граничит с Гродненской областью Беларуси.
В военных учениях будут принимать участие около 350 военнослужащих, а также 50 единиц техники. Так, в первую неделю пехотные роты, штаб батальона будут передислоцированы в названный район. В населенных пунктах Вооруженные Силы Литвы проведут оборонительные действия при использовании боевых машин Vilkas, а также другой военной техники. Что касается второй недели, то на ней подразделения будут проводить учения с боевой стрельбой на уровне дивизии на полигоне Гайжюнай.
Ранее государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович сказал о болезненной реакции западных соседей на учения Беларуси и России «Запад — 2025».
Кроме того, Вольфович сказал, что ежедневно два-три дрона ведут разведку у границ Беларуси.
Также мы писали, что Минобороны заявило о начавших прибывать в Беларусь российских военных.