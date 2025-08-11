Австралия планирует в сентябре официально признать Палестину как государство

Власти Австралии, вслед за Францией, Великобританией и Канадой, сообщили о намерении признать Палестину как государство. Премьер-министр Энтони Албаниз рассказал, что свою позицию страна официально объявит в сентябре на Генеральной Ассамблее ООН.