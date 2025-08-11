Лукашенко оценил недавнюю встречу с Путиным

Лукашенко 1 августа прибыл в Россию с рабочим визитом. Президенты Белоруссии и России провели встречу на острове Валаам (Ладожское озеро) в Карелии. Они посетили храм Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту, где монахи молятся о русских воинах, погибших в разных войнах. Затем вместе ответили на вопросы журналистов. Далее общение глав государств прошло в закрытом для СМИ формате. Лукашенко тогда намекнул о длительных переговорах с Путиным, заявив, что главы государств выходные положат «на алтарь обсуждения». Лукашенко завершил рабочий визит в Россию и вернулся в Белоруссию вечером 3 августа, сообщал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».