Лукашенко оценил недавнюю встречу с Путиным

«И последняя встреча наша с Владимиром Владимировичем Путиным… была очень продуктивной и очень полезной. Мы прежде всего смотрели на перспективы наших отношений», — сказал Лукашенко в Минске во время встречи с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, который находится с визитом в республике.
Президент подчеркнул, что стороны видят такие перспективы прежде всего в промышленной кооперации.
Лукашенко также отметил, что Белоруссия и Россия остаются единым отечеством «от Бреста до Владивостока», хотя и существуют на этом пространстве как два независимых государства. Стороны находят точки соприкосновения для сотрудничества и, по словам белорусского президента, делают это неплохо.
Лукашенко 1 августа прибыл в Россию с рабочим визитом. Президенты Белоруссии и России провели встречу на острове Валаам (Ладожское озеро) в Карелии. Они посетили храм Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту, где монахи молятся о русских воинах, погибших в разных войнах. Затем вместе ответили на вопросы журналистов. Далее общение глав государств прошло в закрытом для СМИ формате. Лукашенко тогда намекнул о длительных переговорах с Путиным, заявив, что главы государств выходные положат «на алтарь обсуждения». Лукашенко завершил рабочий визит в Россию и вернулся в Белоруссию вечером 3 августа, сообщал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».