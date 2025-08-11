Ричмонд
+25°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко оценил недавнюю встречу с Путиным

МИНСК, 11 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его недавняя встреча с президентом России Владимиром Путиным была очень продуктивной и полезной.

Источник: © РИА Новости

«И последняя встреча наша с Владимиром Владимировичем Путиным… была очень продуктивной и очень полезной. Мы прежде всего смотрели на перспективы наших отношений», — сказал Лукашенко в Минске во время встречи с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, который находится с визитом в республике.

Президент подчеркнул, что стороны видят такие перспективы прежде всего в промышленной кооперации.

Лукашенко также отметил, что Белоруссия и Россия остаются единым отечеством «от Бреста до Владивостока», хотя и существуют на этом пространстве как два независимых государства. Стороны находят точки соприкосновения для сотрудничества и, по словам белорусского президента, делают это неплохо.

Лукашенко 1 августа прибыл в Россию с рабочим визитом. Президенты Белоруссии и России провели встречу на острове Валаам (Ладожское озеро) в Карелии. Они посетили храм Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту, где монахи молятся о русских воинах, погибших в разных войнах. Затем вместе ответили на вопросы журналистов. Далее общение глав государств прошло в закрытом для СМИ формате. Лукашенко тогда намекнул о длительных переговорах с Путиным, заявив, что главы государств выходные положат «на алтарь обсуждения». Лукашенко завершил рабочий визит в Россию и вернулся в Белоруссию вечером 3 августа, сообщал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше