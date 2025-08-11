Мирзиёев: Визит Бердымухамедова в Ташкент выведет отношения двух стран на новый уровень

Глава Узбекистана направил письмо туркменскому коллеге, текст которого публикует издание.
Глубоко убежден, что предстоящий в скором времени Ваш визит на высшем уровне в нашу страну позволит вывести отношения добрососедства и стратегического партнерства между нашими странами на совершенно новый уровень.
Он выразил благодарность президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову, Национальному лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову и всему туркменскому народу за награждение его высшей государственной наградой этой страны — орденом «За вклад в развитие сотрудничества».
Воспринимаю эту высокую награду не только как символическое выражение безграничного уважения, оказанного мне и всему узбекскому народу, но и как олицетворение вечной дружбы между нашими братскими народами.