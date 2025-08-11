Ричмонд
Мирзиёев: Визит Бердымухамедова в Ташкент выведет отношения двух стран на новый уровень

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Предстоящий в скором времени визит президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Ташкент выведет отношения между нашими странами на новый уровень, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Глава Узбекистана направил письмо туркменскому коллеге, текст которого публикует издание.

Глубоко убежден, что предстоящий в скором времени Ваш визит на высшем уровне в нашу страну позволит вывести отношения добрососедства и стратегического пар­­тнерства между нашими странами на совершенно новый уровень.

отметил лидер РУз

Он выразил благодарность президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову, Национальному лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову и всему туркменскому народу за награждение его высшей государственной наградой этой страны — орденом «За вклад в развитие сотрудничества».

Воспринимаю эту высокую награду не только как символическое выражение безграничного уважения, оказанного мне и всему узбекскому народу, но и как олицетворение вечной дружбы между нашими братскими народами.

подчеркнул Мирзиёев