Туск рассказал, что Европа не примет условий России по Украине

Лидеры крупнейших стран Европы пришли к единой позиции, что границы «нельзя менять с помощью силы», потому они не примут условия России, если они предполагают «просто захват территорий Украины», отметил польский премьер.

Источник: AP 2024

Европейские лидеры выработали общую позицию относительно будущих переговоров по Украине, сообщил польский премьер-министр Дональд Туск, передает Onet.

По его словам, единая позиция сложилась за последние десятки часов в результате переговоров с Францией, Германией, Италией, Финляндией и Великобританией.

«Мы выработали общую позицию, которая заключается в том, что мы не примем российских условий, предполагающих просто захват территорий Украины», — сказал он. По словам Туска, Европа считает, что границы «нельзя менять с помощью силы».

Он добавил, что говорит это не только из-за необходимости поддержки Украины Западом, но и потому, что это «касается и безопасности Польши».

Другие европейские лидеры ранее высказывали поддержку Украине и указывали, что и она, и Европа должны принимать участие в переговорах, их интересы и опасения должны быть учтены в мирном процессе.

Как отмечал канцлер Германии Фридрих Мерц, он исходит из того, что украинский президент Владимир Зеленский будет участвовать в запланированной на 15 августа на Аляске встрече президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Пока подтвержден двусторонний формат встречи.

Мерц подчеркивал, что Европа не может допустить обсуждения и решения территориальных вопросов на Украине «между Россией и Америкой за спиной европейцев и украинцев». «Я полагаю, что американское правительство придерживается такой же позиции», — отметил канцлер.

Россия не раскрывала условия, которые собирается обсуждать на предстоящей встрече на Аляске. Ранее Москва требовала полного вывода ВСУ с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

11 августа должно состояться совещание глав МИД стран ЕС по вопросу саммита Путина и Трампа, которое созвала верховный дипломат объединения Кая Каллас. Она также подчеркнула, что в переговорах должны быть учтены интересы Украины и ЕС.

В мае пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, говоря о возможности участия Европы в переговорах, указывал на ее «предвзятый» и «провоенный» подход, так как она поддерживает Украину.

