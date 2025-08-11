Туск рассказал, что Европа не примет условий России по Украине

Европейские лидеры выработали общую позицию относительно будущих переговоров по Украине, сообщил польский премьер-министр Дональд Туск, передает Onet.
По его словам, единая позиция сложилась за последние десятки часов в результате переговоров с Францией, Германией, Италией, Финляндией и Великобританией.
«Мы выработали общую позицию, которая заключается в том, что мы не примем российских условий, предполагающих просто захват территорий Украины», — сказал он. По словам Туска, Европа считает, что границы «нельзя менять с помощью силы».
Он добавил, что говорит это не только из-за необходимости поддержки Украины Западом, но и потому, что это «касается и безопасности Польши».
Другие европейские лидеры ранее высказывали поддержку Украине и указывали, что и она, и Европа должны принимать участие в переговорах, их интересы и опасения должны быть учтены в мирном процессе.
Как отмечал канцлер Германии Фридрих Мерц, он исходит из того, что украинский президент Владимир Зеленский будет участвовать в запланированной на 15 августа на Аляске встрече президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Пока подтвержден двусторонний формат встречи.
Мерц подчеркивал, что Европа не может допустить обсуждения и решения территориальных вопросов на Украине «между Россией и Америкой за спиной европейцев и украинцев». «Я полагаю, что американское правительство придерживается такой же позиции», — отметил канцлер.
Россия не раскрывала условия, которые собирается обсуждать на предстоящей встрече на Аляске. Ранее Москва требовала полного вывода ВСУ с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
11 августа должно состояться совещание глав МИД стран ЕС по вопросу саммита Путина и Трампа, которое созвала верховный дипломат объединения Кая Каллас. Она также подчеркнула, что в переговорах должны быть учтены интересы Украины и ЕС.
В мае пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, говоря о возможности участия Европы в переговорах, указывал на ее «предвзятый» и «провоенный» подход, так как она поддерживает Украину.