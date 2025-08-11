Ричмонд
Вячеслав Федорищев анонсировал усиление поддержки участников СВО через МФЦ

С 11 августа многофункциональные центры Самарской области начнут предоставлять участникам специальной военной операции и членам их семей 23 государственные и муниципальные услуги по одному заявлению.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что в МФЦ теперь можно оформить пакет документов за одно посещение: от пенсионных выплат до санаторно-курортного лечения.

Список включает 13 федеральных сервисов, в том числе назначение страховых выплат пенсионерам, пособия семьям военных, возмещение затрат на реабилитационное оборудование; 8 региональных программ поддержки, например, надбавки к пенсионным выплатам инвалидам боевых действий, возмещение стоимости питания для детей и оплаты проезда; а также 2 муниципальные услуги — регистрация для получения земли и определение детей в детские сады.

Следует подчеркнуть, что с начала сентября 2025 года система будет расширена опцией оформления земельных наделов для участников специальной военной операции во всех муниципалитетах региона.

Акцент сделан на информационном обеспечении: создан специализированный буклет с QR-кодом для быстрого доступа ко всем сервисам через портал государственных услуг.

Дополнительная информация о мерах поддержки для участников СВО и их семей доступна на портале Госуслуг.