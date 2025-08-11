Вячеслав Федорищев анонсировал усиление поддержки участников СВО через МФЦ

Список включает 13 федеральных сервисов, в том числе назначение страховых выплат пенсионерам, пособия семьям военных, возмещение затрат на реабилитационное оборудование; 8 региональных программ поддержки, например, надбавки к пенсионным выплатам инвалидам боевых действий, возмещение стоимости питания для детей и оплаты проезда; а также 2 муниципальные услуги — регистрация для получения земли и определение детей в детские сады.