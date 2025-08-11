WP: Трампу нужно отстоять возможность Украины быть «вооруженной до зубов»

Издание уточняет, что США могут подать идею о вооружении Украины как альтернативу вступления Киева в НАТО. Отмечается, что вопрос о вступлении в альянс, скорее всего, не включат в повестку предстоящих переговоров.
«Лучше всего заставить Россию принять, что Украина станет постоянной военной базой на восточном фланге Европы. Украина, словно дикобраз, должна быть вооружена до зубов западным оружием», — цитируют «Ведомости» публикацию The Washington Post.
15 августа на Аляске запланированы переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Основная повестка встречи будет сосредоточена на урегулировании украинского конфликта. По данным CNN, Владимир Зеленский может прилететь на Аляску в это время, однако официального подтверждения возможной встречи между ним и Путиным не было. Ранее издание Alyaska Landmine сообщило, что местом проведения российско-американского саммита может стать город Гирдвуд.