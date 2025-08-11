WP: Трампу нужно отстоять возможность Украины быть «вооруженной до зубов»

15 августа на Аляске запланированы переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Основная повестка встречи будет сосредоточена на урегулировании украинского конфликта. По данным CNN, Владимир Зеленский может прилететь на Аляску в это время, однако официального подтверждения возможной встречи между ним и Путиным не было. Ранее издание Alyaska Landmine сообщило, что местом проведения российско-американского саммита может стать город Гирдвуд.