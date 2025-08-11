Трамп требовал скорейшей организации встречи с Путиным, пишет CNN

«Трамп оказывал давление на свою команду, чтобы она организовала встречу на этой неделе с необычайной скоростью. Обычно планирование стратегически важных саммитов, особенно с такими соперниками, как Россия, занимает недели или даже месяцы», — говорится в сообщении.