Утвержден Генеральный план Караганды

Правительство постановлением от 30 июля 2025 года утвердило Генеральный план города Караганды Карагандинской области (включая основные положения), сообщает Zakon.kz.

Источник: primeminister.kz

Генеральный план города Караганды является основным градостроительным документом, разрабатываемым в соответствии с утвержденной Генеральной схемой организации территории РК, определяющим направления перспективного комплексного развития, планировочной организации территории, системы социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры города.

В Генеральном плане приняты следующие проектные периоды:

  • исходный год — 1 января 2023 года;
  • первая очередь — 2030 год;
  • расчетный срок — 2040 год.

Генеральный план определяет:

  • основные направления развития территории населенного пункта, включая социальную, рекреационную, производственную, транспортную и инженерную инфраструктуру и размещение сети связи, с учетом природно-климатических, сложившихся и прогнозируемых демографических и социально-экономических условий;
  • функциональное зонирование и ограничения на использование территорий этих зон;
  • соотношение застроенной и незастроенной территорий населенного пункта;
  • зоны преимущественного отчуждения и приобретения земель, резервные территории;
  • меры по защите территории от опасных (вредных) воздействий природных и техногенных явлений и процессов, улучшению экологической обстановки;
  • основные направления по разработке транспортного раздела генерального плана, включающего комплексную транспортную схему (при необходимости), генеральную схему улично-дорожной сети и комплексную схему организации дорожного движения (при необходимости);
  • меры по охране водных объектов от загрязнения, засорения, истощения;
  • иные меры по обеспечению устойчивого развития населенного пункта.

Настоящий Генеральный план разработан на территорию 49,1 тыс. га в пределах города Караганды с учетом новых административных границ, включающих прирезанные территории (село Жанаауыл сельского округа Тузды). Рассматриваемая территория принята с учетом перспективного территориального развития города.

При разработке Генерального плана проведен анализ современного состояния градостроительной системы в области планировочной организации территории города, социально-экономического комплекса, демографической и жилищной политики, культурно-бытового обслуживания, инженерно-транспортной инфраструктуры и сложившейся экологической ситуации.

Главной целью Генерального плана является устойчивое развитие населенного пункта, обеспечивающее создание комфортной и безопасной среды обитания.

В соответствии с этой целью пространственная организация населенного пункта призвана отвечать разносторонним требованиям: предоставление удобных площадок для жилья, производства, культурно-бытового обслуживания, отдыха и других функций, обеспечивающих комфортное проживание жителей города.

Проектная численность населения города составит:

  • первая очередь строительства (2030 год) — 570,0 тыс. человек;
  • расчетный срок (2040 год) — 660,0 тыс. человек.

Общий прогнозный прирост населения составит по периодам проектирования:

  • первая очередь строительства (6 лет) — 53,3 тыс. человек;
  • расчетный срок (10 лет) — 90,0 тыс. человек.

К концу расчетного срока население в возрасте моложе трудоспособного составит 26,1%, в трудоспособном возрасте — 58,1% и население старше трудоспособного возраста 15,8% от численности населения города Караганды.

Объем нового жилищного строительства за проектный период составит 7628,7 тыс. м2 общей площади, в том числе в малоэтажных многоквартирных домах (1−3 этажей) — 2160,1 тыс. м2, многоэтажных многоквартирных домах (1−5 этажей) — 635,6 тыс. м2, многоэтажных домах повышенной этажности — 4832,9 тыс. м2.

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено увеличение количества мест в общеобразовательных учреждениях на 66,6 тыс. ученических мест, или 54 школы к уже существующим 61520 местам, или 81 государственной школе на исходный год.

Для обеспечения комфортного проживания на расчетный срок необходимо ввести амбулаторные учреждения с общей мощностью 1,25 тыс. посещений в смену, а также увеличить с учетом прогнозной численности населения больничный фонд коек на 599 единиц.

На первом этапе предусмотрено строительство 6 объектов государственных учреждений здравоохранения, из них 2 больниц, 4 амбулаторных поликлиник.

Преимуществом архитектурно-планировочного и пространственного решения Генерального плана является идея дальнейшего развития города в экологически благоприятной зоне вдали от угольных разработок с формированием протяженных магистральных и жилых улиц, пешеходной инфраструктуры с учетом усиления связей между планировочными районами города.

Снятие чрезмерной нагрузки с главной улицы города проспекта Бухар-Жырау предусматривается с развитием объездной автодороги в западной части города, а также формированием нового диаметра, напрямую соединяющего районы юго-восточной зоны (Юго-Восток и Майкудук) с северо-западной (Пришахтинск) и автодорогой Алматы — Астана.

Промышленное строительство предусматривается в сложившихся промышленных зонах города:

  • северо-восточная промышленная зона (Майкудук);
  • северная промышленная зона (Пришахтинск);
  • западная промышленная зона (Михайловка).

По Генеральному плану вся селитебная территория формируется в виде пяти планировочных зон. Территории вдоль новых городских осей будут застроены преимущественно жилыми многоэтажными домами с объектами обслуживания вдоль основных магистралей.

Применение различной этажности, чередование разных видов застройки, цвета, масштабности, открытых и закрытых пространств — эти архитектурные приемы должны создать эстетический облик примагистральных территорий, разнообразить застройку города.

Основная концепция организации озелененных пространств рассматриваемой территории — создание зеленого каркаса, который формируется зелеными насаждениями Государственного лесного фонда и связывается с внутригородским пространством сетью перпендикулярных и продольных бульваров, парками, скверами, формируя единую систему озелененных пространств.

В систему озеленения города войдут насаждения общего пользования (парки, скверы, сады, бульвары), насаждения при жилых группах и отдельных домах на придомовых полосах, на участках школ и детских дошкольных учреждений, на территориях учреждений культурно-бытового обслуживания, на участках физкультурных площадок и спортивных комплексов, уличные посадки, насаждения санитарно-защитных зон на территориях промышленных предприятий, лесопарковые насаждения, ветрозащитные лесополосы.

Также план содержит решение вопросов инженерной инфраструктуры: водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение и др.

Постановление введено в действие с 30 июля 2025 года.