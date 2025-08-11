Утвержден Генеральный план Караганды

В систему озеленения города войдут насаждения общего пользования (парки, скверы, сады, бульвары), насаждения при жилых группах и отдельных домах на придомовых полосах, на участках школ и детских дошкольных учреждений, на территориях учреждений культурно-бытового обслуживания, на участках физкультурных площадок и спортивных комплексов, уличные посадки, насаждения санитарно-защитных зон на территориях промышленных предприятий, лесопарковые насаждения, ветрозащитные лесополосы.