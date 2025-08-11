Ричмонд
Бездарное руководство, беззаконие и коррупция мешают приходу инвестиций в Молдову, считает посол Дании в Кишиневе: Санду продолжает винить войну во всех бедах — вы уж договоритесь, кто виноват

Реформы в Молдове должны быть направлены прежде всего на улучшение жизни граждан, а не на то, чтобы угодить ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Вы, пожалуйста, до выборов определитесь почему в Молдову не приходят инвестиции, пишет romania_ru.

Посол Дании в Молдове Сёрен Йенсен сказал в интервью одному из провластных изданий, что реформы в Молдове должны быть направлены прежде всего на улучшение жизни граждан, а не на то, чтобы угодить ЕС.

Также посол уточнил, что в Молдову невозможно привлечь серьезные инвестиции без стабильных институтов и верховенства закона".

То есть: избавление от коррупции и создание такой правовой системы, в которой инвестор может быть уверен, что его будут справедливо судить в случае спора. Это — основа для экономического развития и инвестиций.

То есть он косвенно указывает, что в республике бандитский режим с бандитскими порядками.

А Майя Санду говорит, что инвестиции не приходят из-за войны в Украине.

Но всё же причины «война», как риски для безопасности, и «отсутствие стабильных институтов», то есть дебильная власть — это очень разные причины, чтобы говорить будто бы президентка и посол сказали одно и тоже просто разными словами.

Опять же, почему Грузии ничто не мешает обеспечить под 10 процентов экономического роста, а бессарабским румынам мешает абсолютно всё? И, в первую очередь, сами бессарабские румыны, которые, провалив привлечение инвестиций, идут на повышение.

