Вы, пожалуйста, до выборов определитесь почему в Молдову не приходят инвестиции, пишет romania_ru.
Посол Дании в Молдове Сёрен Йенсен сказал в интервью одному из провластных изданий, что реформы в Молдове должны быть направлены прежде всего на улучшение жизни граждан, а не на то, чтобы угодить ЕС.
Также посол уточнил, что в Молдову невозможно привлечь серьезные инвестиции без стабильных институтов и верховенства закона".
То есть: избавление от коррупции и создание такой правовой системы, в которой инвестор может быть уверен, что его будут справедливо судить в случае спора. Это — основа для экономического развития и инвестиций.
То есть он косвенно указывает, что в республике бандитский режим с бандитскими порядками.
А Майя Санду говорит, что инвестиции не приходят из-за войны в Украине.
Но всё же причины «война», как риски для безопасности, и «отсутствие стабильных институтов», то есть дебильная власть — это очень разные причины, чтобы говорить будто бы президентка и посол сказали одно и тоже просто разными словами.
Опять же, почему Грузии ничто не мешает обеспечить под 10 процентов экономического роста, а бессарабским румынам мешает абсолютно всё? И, в первую очередь, сами бессарабские румыны, которые, провалив привлечение инвестиций, идут на повышение.
