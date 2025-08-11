ИИ должен упростить работу госаппарата — Токаев

Конференция ООН по торговле и развитию прогнозирует, что к 2033 году объем рынка искусственного интеллекта может достичь $4,8 трлн. А его доля в мировой технологической индустрии увеличится от 7% до 29%.
Это беспрецедентный рост. Искусственный интеллект открывает широкие возможности для развития.
Мировые державы — США и КНР — разрабатывают специальные программы по ИИ, отметил он. А Китай предложил создать Глобальную организацию по сотрудничеству в сфере ИИ.
Считаю, предложение Китая о создании такой организации надо поддержать, принять участие в подготовительных мероприятиях. Это в интересах нашей страны. Основная цель Казахстана — стать цифровым хабом в Евразии.
Для этого, добавил президент, необходимо перейти к конкретным действиям.
Я поручал подготовить необходимую инфраструктуру, разработать законодательную базу и систему сбора данных, а также начать работу по внедрению искусственного интеллекта. Однако ход исполнения этих поручений неудовлетворителен.
Глава государства считает, что искусственный интеллект должен стать движущей силой развития всех отраслей.
В ближайшие пять лет Казахстан должен стать цифровым государством. Это ясная и неизменная цель. Нам следует стать страной, которая в полной мере использует потенциал искусственного интеллекта.
Казахстану для этого нужна комплексная программа, обеспечивающая целостность и преемственность усилий в условиях глобальной технологической конкуренции и динамичного развития ИИ.
Правительству совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам надлежит разработать системный документ по развитию ИИ и цифровой трансформации страны.
Он призвал привлечь к этому международные компании и авторитетных экспертов.
Документ должен быть абсолютно прагматичным, ясным и служить путеводителем нашей дальнейшей работы. Документ должен содержать комплекс конкретных мер по всем аспектам развития и применения ИИ, должен быть четким и понятным с точки зрения внедрения данной технологии в экономику и государственный сектор.
Задача документа — содействовать повышению конкурентоспособности страны и созданию новых индустрий, считает глава государства.
Приоритеты развития ИИ
Касым-Жомарт Токаев обозначил девять приоритетных направлений, которые должны стать основой цифровой политики государства.
Внедрение ИИ в реальный сектор. Правительство совместно с «Самрук-Қазына» до конца года должны представить конкретные примеры внедрения ИИ в производственные процессы с демонстрацией экономического эффекта.
ИИ должен кардинально упростить работу госаппарата. Пока в Казахстане большая часть госуслуг — на стадии «цифровой фиксации»: документы подаются и обрабатываются в электронном виде, но сами процедуры требуют ручного вмешательства государственных служащих.
По сути, это перенос бумажной бюрократии в цифровой формат без реального повышения эффективности. Нам необходимо четко определить, какие услуги могут быть полностью преобразованы с использованием искусственного интеллекта.
Высвободившиеся при этом ресурсы следует направить на другую сложную и полезную работу, считает президент.
Он поручил правительству в течении трех месяцев разработать конкретные меры по внедрению ИИ в сферу государственных услуг.
ИИ в здравоохранении. В медицинской сфере накоплены огромные объемы информации. С помощью ИИ можно создавать реальные инструменты для точной диагностики, подбора лечения и мониторинга пациентов, считает он.
В Казахстане тоже имеются перспективные медицинские стартапы, однако их потенциал зачастую блокируется бюрократией. В то же время существующие в стране медицинские информационные системы развиваются фрагментарно, отсутствует единый алгоритм. Это тормозит внедрение искусственного интеллекта в медицину.
Регулирования в области ИИ. Европейский союз, США, Китай, Канада выстраивают собственные модели регулирования, учитывая существующие риски и потенциальные возможности. Казахстану также следует сформировать собственную нормативную базу.
Целесообразно опираться на передовой международный опыт. Национальные приоритеты должны быть в центре внимания. В целом, принятие соответствующего закона об ИИ является неотложной задачей, реализации которой правительству следует уделить особое внимание.
Вместе с тем он добавил, что важно учесть значимость защиты прав граждан и интересов предпринимателей.
Закон не должен препятствовать развитию искусственного интеллекта. Все положения должны быть четкими и понятными. Необходимо разработать закон, максимально благоприятный для привлечения инвестиций и внедрения технологий. В октябре мы должны добиться конкретных результатов по данному вопросу.
Цифровой ландшафт
Развитие цифровой инфраструктуры. Президент напомнил членам правительства про свое поручение о пересмотре архитектуры национального цифрового ландшафта на основе модели ABCDE (AI, Big data, Cloud, Data Centers, Education).
Недавно мы запустили крупнейший в Центральной Азии суперкомпьютерный кластер. Теперь нужно использовать его на практике. Очень важно, чтобы вычислительные ресурсы были одинаково доступны всем. Необходимо в полной мере применять возможности суперкомпьютера.
Он поручил правительству разработать справедливые правила распределения мощностей суперкомпьютера.
Приоритет должен быть отдан перспективным стартапам и проектам национального значения. Одновременно следует продолжить работу по устранению фрагментированности государственных информационных систем.
Президент поручил перевести всю цифровую экосистему — как государственную, так и квазигосударственную — на единую суверенную платформу.
С января 2026 года вводится мораторий на создание новых информационных систем вне национальной цифровой платформы QazTech, за исключением случаев, когда разработку невозможно реализовать на платформе.
По каждому конкретному случаю решение должно приниматься Комиссией по вопросам внедрения цифровизации. Правительству до конца первого квартала 2026 года следует завершить все процедуры по обеспечению полноценной информационной безопасности платформы QazTech.
Кибербезопасность и национальный мессенджер
Повышение эффективности управления данными и укрепления кибербезопасности — президент полагает, что это важная задача.
Мы все видим, как с помощью нейросетей создаются биометрические копии человека, имитируется его голос, изображение и даже поведение. Это позволяет получить доступ к персональным данным и банковским счетам граждан, выпускать поддельные видеоролики для манипулирования общественным мнением.
Уязвимость информационных систем президент назвал отдельным приоритетом.
Только с начала года произошло более 40 крупных утечек данных, самый крупный инцидент произошел в июне. Государство обязано нести полную ответственность за общий уровень цифровой безопасности в стране.
Сегодняшняя ситуация, добавил он, осложняется размытостью полномочий и разрозненностью функций.
Мониторинг информбезопасности осуществляет Комитет информационной безопасности. С другой стороны, технические испытания и сертификация находится в ведении государственной технической службы, подведомственной КНБ.
Отсутствие единой вертикали управления и дублирование функций приводит к медленной реакции госорганов на киберугрозы. Такую ситуацию нужно незамедлительно исправить
Обеспечение защищенных коммуникаций. Значительная часть делового и служебного взаимодействия, включая передачу персональных данных граждан, происходит через международные мессенджеры.
Нередко через эти платформы запрашиваются индивидуальные идентификационные номера, сведения о здоровье граждан и другие чувствительные сведения.
Это нарушает законодательства о защите персональных данных и утечкой информации за пределы национальной юрисдикции.
Между тем в Казахстане разработан отечественный мессенджер Aitu, который способен обеспечить необходимый уровень безопасности.