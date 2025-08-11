AgoraVox: во Франции жалеют, что передали Киеву истребители Mirage 2000

Непомерная цена для Франции
Согласно статье, передача истребителей Mirage 2000−5 Украине дорого обойдется Франции, особенно учитывая, что в стране настаивают на жесткой экономии средств, а основное внимание сейчас уделяется сокращению государственных расходов.
Французские вооруженные силы используют их исключительно для противовоздушной обороны, но для Украины их адаптировали под несение ракет класса «воздух-земля», которые позволяют наносить авиаудары по объектам противника, а также обнаруживать и поражать источники радиоизлучения, поясняет автор.
Угроза боеспособности французских ВС
Недавно Владимир Зеленский заявил, что в итоге хочет получить около 20 французских истребителей, напоминает автор.
У Франции, согласно статье, было всего 26 самолетов Mirage 2000−5F, шесть из которых были переданы Украине (и один уже потерян Киевом). Они с 2015 года находились в составе истребительной эскадрильи ½ Cigognes, базирующейся в кантоне Люксёй-ле-Бен. Задача эскадрильи — патрулирование воздушного пространства во Франции и за рубежом в составе сил НАТО, например в Эстонии. Кроме того, четыре Mirage 2000 постоянно дислоцируются в Джибути на востоке Африки и могут оказывать поддержку при проведении ядерных ударов.
Невозможность пополнения французских запасов
После передачи шести истребителей Киеву из запасов французских ВС Франции необходимо пополнить свои арсеналы, однако сделать это невозможно, считает Браво. Он отмечает, что сейчас приоритетом для заводов Dassault, которые ранее выпускали Mirage 2000−5, является производство другого истребителя — Rafale. Причем производственные возможности Dassault ограничены сборкой всего двух Rafale в месяц, говорится в статье. Хотя министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил, что к 2026 году в Люксёй-ле-Бен будут размещены две эскадрильи Rafale для замены находящихся там Mirage 2000−5F, точная дата прибытия Rafale неизвестна.
Риск потерь Mirage 2000 на Украине
Кроме того, Браво сожалеет о передаче Киеву Mirage 2000−5, поскольку ВСУ не в состоянии использовать потенциал этого истребителя в полной мере. В частности, он отмечает, что Mirage 2000 предназначен для завоевания превосходства в воздухе и способен запускать авиационные ракеты M/CA-IR и M/CA-EM благодаря высокоэффективному радару RDY. Однако на Украине не смогут его полноценно использовать для задач ПВО, для которых он и был разработан, говорится в статье.
Браво также пишет, что ВКС Франции уже несколько десятилетий внедряют строгую систему и процессы, направленные на обеспечение технического обслуживания своих самолетов и обеспечение их максимальной технической надежности. Это, как он уверяет, позволяет снизить уровень их износа. Один час полета Mirage 2000, по словам Браво, требует нескольких часов обслуживания этих самолетов, причем полноценные проверки проводятся как на авиабазах, так и в авиационных промышленных мастерских.
Поэтому он предрекает высокий риск дальнейших потерь переданных Украине истребителей.