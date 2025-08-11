AgoraVox: во Франции жалеют, что передали Киеву истребители Mirage 2000

У Франции, согласно статье, было всего 26 самолетов Mirage 2000−5F, шесть из которых были переданы Украине (и один уже потерян Киевом). Они с 2015 года находились в составе истребительной эскадрильи ½ Cigognes, базирующейся в кантоне Люксёй-ле-Бен. Задача эскадрильи — патрулирование воздушного пространства во Франции и за рубежом в составе сил НАТО, например в Эстонии. Кроме того, четыре Mirage 2000 постоянно дислоцируются в Джибути на востоке Африки и могут оказывать поддержку при проведении ядерных ударов.