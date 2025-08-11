Путин поговорил по телефону с Пашиняном

8 августа по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортного коридора между двумя закавказскими республиками. Транспортный коридор получит название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания». Армения предоставила Соединенным Штатам право на управление этим коридором на 99 лет.