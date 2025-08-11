Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поговорил по телефону с Пашиняном

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Беседа состоялась по инициативе Еревана, сообщает Кремль.

Источник: AP 2024

«Пашинян подробно проинформировал о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне 8 августа», — говорится в сообщении.

Мир между Ереваном и Баку

Президент РФ отметил важность шагов, способствующих обеспечению устойчивого мира между Ереваном и Баку, выразил готовность Москвы содействовать этому процессу.

«Владимир Путин отметил важность шагов, способствующих обеспечению устойчивого мира между Ереваном и Баку, — отмечается в сообщении. — Подтверждена готовность российской стороны содействовать — в русле известных трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020−2022 годов — комплексной нормализации армяно-азербайджанских отношений, включая разблокирование транспортных коммуникаций в регионе».

Встреча Путина с Уиткоффом

Путин рассказал Пашиняну об итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и о подготовке к встрече с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске.

«Владимир Путин, в свою очередь, рассказал об основных итогах беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и подготовке к встрече с Дональдом Трампом на Аляске», — говорится в сообщении.

Премьер-министр Армении приветствовал шаги, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса.

Сотрудничество в рамках ЕАЭС

Лидеры обсудили развитие торгово-инвестиционного сотрудничества и взаимодействия стран в рамках Евразийского экономического союза.

«Затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее развитие торгово-инвестиционного сотрудничества и взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза», — говорится в сообщении.

7 августа, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече лидеров двух стран — Владимира Путина и Дональда Трампа — в ближайшие дни.

В тот же день Владимир Путин подтвердил подготовку встречи с Трампом, указав, что заинтересованность в двусторонней встрече обоюдная. Заявления о готовящейся встрече были сделаны после визита спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа в Москву 6 августа, где его принял Путин. Беседа продолжалась около 3 часов.

Проведение саммита запланировано на 15 августа на Аляске, США.

8 августа по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортного коридора между двумя закавказскими республиками. Транспортный коридор получит название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания». Армения предоставила Соединенным Штатам право на управление этим коридором на 99 лет.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше