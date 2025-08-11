МИД категорически осуждает эти маневры информационной войны и подчеркивает, что власти Молдовы полностью сосредоточены на организации парламентских выборов демократическим, прозрачным и законным образом. Прилагаются постоянные усилия для обеспечения того, чтобы каждый избиратель мог свободно и беспрепятственно выразить свое мнение, включая молдавских граждан, проживающих за рубежом, которые представляют собой важную и уважаемую часть нашего общества.
Напомним, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу написал в своей статье для РИА Новости, что режим PAS может прибегнуть к фальсификациям на выборах.
Есть все основания полагать, что основной упор действующие власти намерены, как и в прошлом, сделать на грубую и примитивную фальсификацию голосования диаспоры. На выборах президента 2024 года за рубежом (исключая Россию) проголосовало около 320 тысяч человек. Для них было открыто более 230 участков. При этом в России, где проживает около 400 тысяч молдаван, открыли только 2 участка и выдали лишь 10 тысяч бюллетеней. ЦИК Молдовы уже сообщил, что число избирательных участков в России на предстоящих парламентских выборах останется прежним.
Однако даже такой комплекс действий молдавских властей не гарантирует им победы, добавил он.
Поэтому не исключены и экстремальные варианты — от прямой подтасовки результатов до дестабилизации обстановки по украинскому «майданному» сценарию.
Ранее МИД направил в Центризбирком ходатайство об открытии за рубежом участков для голосования на парламентских выборах 28 сентября, в России планируется открыть только два, оба в Москве. По данным Центризбиркома, до настоящего времени для голосования за рубежом регистрацию онлайн прошли более 14 тысяч человек, из них более 12 тысяч — в России.