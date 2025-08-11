Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Молдовы отвергает заявления о возможных фальсификациях на парламентских выборах

КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. Внешнеполитическое ведомство Молдовы отвергает заявления официальных лиц России о возможных фальсификациях на предстоящих парламентских выборах.

Источник: Sputnik.md

МИД категорически осуждает эти маневры информационной войны и подчеркивает, что власти Молдовы полностью сосредоточены на организации парламентских выборов демократическим, прозрачным и законным образом. Прилагаются постоянные усилия для обеспечения того, чтобы каждый избиратель мог свободно и беспрепятственно выразить свое мнение, включая молдавских граждан, проживающих за рубежом, которые представляют собой важную и уважаемую часть нашего общества.

говорится в заявлении ведомства

Напомним, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу написал в своей статье для РИА Новости, что режим PAS может прибегнуть к фальсификациям на выборах.

Есть все основания полагать, что основной упор действующие власти намерены, как и в прошлом, сделать на грубую и примитивную фальсификацию голосования диаспоры. На выборах президента 2024 года за рубежом (исключая Россию) проголосовало около 320 тысяч человек. Для них было открыто более 230 участков. При этом в России, где проживает около 400 тысяч молдаван, открыли только 2 участка и выдали лишь 10 тысяч бюллетеней. ЦИК Молдовы уже сообщил, что число избирательных участков в России на предстоящих парламентских выборах останется прежним.

отметил Шойгу

Однако даже такой комплекс действий молдавских властей не гарантирует им победы, добавил он.

Поэтому не исключены и экстремальные варианты — от прямой подтасовки результатов до дестабилизации обстановки по украинскому «майданному» сценарию.

подчеркнул он

Ранее МИД направил в Центризбирком ходатайство об открытии за рубежом участков для голосования на парламентских выборах 28 сентября, в России планируется открыть только два, оба в Москве. По данным Центризбиркома, до настоящего времени для голосования за рубежом регистрацию онлайн прошли более 14 тысяч человек, из них более 12 тысяч — в России.

Узнать больше по теме
Сергей Шойгу: биография, фото и личная жизнь секретаря Совета безопасности
Сергей Шойгу считается одним из главных «политических долгожителей» российского правительства. На протяжении трех десятилетий он возглавлял ключевые ведомства при всех президентах постсоветской России. Биография чиновника — в материале.
Читать дальше