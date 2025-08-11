Нижегородские власти намерены ввести налоговые льготы для новых ЦОД

Для того, чтобы стимулировать дальнейшее развитие инновационных решений и отраслей на территории Нижегородской области, а также для создания благоприятных условий для строительства новых ЦОД, региональные власти предлагают установить скидку в 50% по налогу имущество для вновь созданных и введенных в эксплуатацию после 1 декабря 2025 года ЦОД.