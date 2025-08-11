Нижегородские власти намерены ввести налоговые льготы для новых ЦОД

Законопроект разработан для стимулирования развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) за счет увеличения объема строительства ЦОД, говорится в пояснительной записке к документу.
В правительстве отметили, что большинство имеющихся ЦОД эксплуатируются крупными компаниями и предназначены либо под их собственные нужды, либо под персональные предложения для конкретного клиента. Из-за этого предложения на услуги ЦОД на рынке ограничены.
При этом в Нижегородской области спрос на размещение оборудования в ЦОД и на облачные сервисы превышает предложения на рынке.
Для того, чтобы стимулировать дальнейшее развитие инновационных решений и отраслей на территории Нижегородской области, а также для создания благоприятных условий для строительства новых ЦОД, региональные власти предлагают установить скидку в 50% по налогу имущество для вновь созданных и введенных в эксплуатацию после 1 декабря 2025 года ЦОД.
Получить льготу смогут компании, у которых основным видом деятельности которых является деятельность в сфере телекоммуникаций или в области информационных технологий. Доля доходов по этим видам деятельности за соответствующий налоговый период у претендующих на льготу компаний должна составлять не менее 50%.
Предоставлять льготу предлагается в течение пяти налоговых периодов, начиная с того, когда соответствующий объект недвижимости был введен в эксплуатацию.