Обновленный лучемет «Посох» в 15 раз быстрее прожег сталь толщиной в сантиметр

К тому же надо всерьез присмотреться к названию этой боевой лазерной системы. Давать какие-либо вычурные и временами просто нелепые названия образцам вооружения — это, к сожалению, наша традиция. Ведь что такое посох? Это длинная трость, палка особого вида и назначения. Конечно, и посох можно использовать в виде средства самообороны, но в качестве названия образца оружия использование этого термина все-таки более чем спорно.