Лукашенко рассказал новые подробности о недавней встрече с Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о деталях и подробностях недавней встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Как информирует телеграм-канал «Пул Первого», речь об этом зашла во время встречи Лукашенко с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, которая прошла в понедельник, 11 августа 2025 года.
Александр Лукашенко назвал недавнюю встречу с Владимиром Путиным «очень продуктивной и полезной». В ходе разговора лидеров были обсуждены перспективы отношений двух стран, главным образом в сфере промышленной кооперации.
Лукашенко подчеркнул, что Беларусь и Россия остаются единым Отечеством «от Бреста до Владивостока», при этом они развиваются именно как два суверенных независимых государства. Белорусско-российские отношения имеют множество самых разных точек взаимовыгодного сотрудничества.
— Очень важно, чтобы люди общались: ваши люди приезжали к нам, наши — к вам. Границ у нас нет, мы единые, целые. Наше Отечество от Бреста до Владивостока так и остается, хоть тут возникли два государства, — приводит слова Александра Лукашенко названный источник.
