NBC узнал, что Белый дом рассматривает приглашение Зеленского на Аляску

Это произошло после того, как 8 августа истек срок дедлайна Трампа на перемирие на Украине. Американский президент предупреждал о вторичных пошлинах для покупателей российских углеводородов. В тот день он заявил, что «все будет зависеть от Путина», а в ночь на 9 августа по московскому времени Трамп анонсировал их встречу.