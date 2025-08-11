Ричмонд
Губернатор Челябинской области рассказал, что обсуждал с президентом Беларуси

МИНСК, 11 авг — Sputnik. Челябинская область и Беларусь имеют хорошие перспективы сотрудничества в сфере роботизации в промышленности, заявил губернатор этого российского региона Алексей Текслер журналистам в Минске после встречи с главой белорусского государства Александром Лукашенко.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

Челябинская область является сегодня лидером в стране в сфере промышленной роботизации… Мы сегодня об этом говорили — у нас хороший потенциал сотрудничества.

сказал Текслер

По его словам, в Челябинской области есть предприятия по выпуску промышленных роботов, а челябинский университет на своих кафедрах готовит необходимых для этого специалистов. Также в регионе созданы центры компетенций, которые работают по внедрению робототехники на различных промпредприятиях.

Губернатор отметил хорошие перспективы для привлечения белорусских партнеров, чтобы интегрировать в производство челябинских промышленных роботов.

При этом он отметил, что в будущем можно будет наладить сборку таких роботов в Беларуси.

Промкооперация, АПК и туризм

Рассказывая о том, что обсуждалось на встрече с белорусским лидером, губернатор сообщил, что речь шла о промышленной кооперации, развитии контактов в сфере сельского хозяйства, о поставках продуктов питания.

Он также назвал важным сотрудничество Беларуси и Челябинской области в гуманитарной, культурной, туристической сферах и отметил расширение побратимских связей между городами. В минувшую пятницу было подписано соглашение о побратимстве Челябинска и Могилева.

Это очень важно, когда мы говорим о сотрудничестве. Здесь все важно: и экономика важна, и гуманитарная сфера, и самое главное — важно общение между людьми. Поэтому у нас есть прямое авиасообщение — два рейса в неделю. Рейсы загружены. Я думаю, что количество авиарейсов будет только увеличиваться. Это дает возможность нашим людям общаться и в части бизнеса, и, конечно, в сфере туризма.

сказал губернатор

При этом он пригласил всех жителей Беларуси в Челябинскую область на горнолыжные курорты.

Текслер назвал Беларусь стратегическим партнером для своего региона и подчеркнул хорошую динамику сотрудничества, в том числе и в вопросах замещения продукции недружественных стран.

