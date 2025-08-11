Губернатор Челябинской области рассказал, что обсуждал с президентом Беларуси

Это очень важно, когда мы говорим о сотрудничестве. Здесь все важно: и экономика важна, и гуманитарная сфера, и самое главное — важно общение между людьми. Поэтому у нас есть прямое авиасообщение — два рейса в неделю. Рейсы загружены. Я думаю, что количество авиарейсов будет только увеличиваться. Это дает возможность нашим людям общаться и в части бизнеса, и, конечно, в сфере туризма.