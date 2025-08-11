На встрече с Хоценко Путин оценил рост зарплаты в Омской области

В понедельник, 11 августа 2025 года, в Кремле заявили о том, что президент РФ Владимир Путин встретился с губернатором Омской области Виталием Хоценко. Как отмечается на сайте Кремля, Хоценко проинформировал Путина о социально-экономической ситуации в регионе.
В частности, Виталий Хоценко сообщил Владимиру Путину о росте заработной платы в Омской области.
«Что касается заработных плат, то мы тоже видим рост порядка 18 процентов. Мы растем быстрее даже, чем наши соседи, где зарплата, правда, повыше, у них база выше была: Тюменская, Новосибирская области», — цитирует Хоценко официальный сайт Кремля.
Президент отметил, что рост на 17,8% очень приличный показатель.
«Приличный, причем это реальная заработная плата. И мы видим даже по вахтовикам — у нас большое количество вахтовиков, которые работают на северах: на Ямале, в Югре, — что многие не уедут уже, остаются, потому что конкурентоспособная заработная плата», — заявил Виталий Хоценко.
Также Хоценко рассказал Путину о росте промышленного производства в Омской области на 3,3%, что почти вдвое выше, чем в среднем по Сибири.