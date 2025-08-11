Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На встрече с Хоценко Путин оценил рост зарплаты в Омской области

Кремль сообщил о встрече президента с главой Омской области.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

В понедельник, 11 августа 2025 года, в Кремле заявили о том, что президент РФ Владимир Путин встретился с губернатором Омской области Виталием Хоценко. Как отмечается на сайте Кремля, Хоценко проинформировал Путина о социально-экономической ситуации в регионе.

В частности, Виталий Хоценко сообщил Владимиру Путину о росте заработной платы в Омской области.

«Что касается заработных плат, то мы тоже видим рост порядка 18 процентов. Мы растем быстрее даже, чем наши соседи, где зарплата, правда, повыше, у них база выше была: Тюменская, Новосибирская области», — цитирует Хоценко официальный сайт Кремля.

Президент отметил, что рост на 17,8% очень приличный показатель.

«Приличный, причем это реальная заработная плата. И мы видим даже по вахтовикам — у нас большое количество вахтовиков, которые работают на северах: на Ямале, в Югре, — что многие не уедут уже, остаются, потому что конкурентоспособная заработная плата», — заявил Виталий Хоценко.

Также Хоценко рассказал Путину о росте промышленного производства в Омской области на 3,3%, что почти вдвое выше, чем в среднем по Сибири.