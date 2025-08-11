Ричмонд
Алексей Текслер представил Борису Грызлову результаты бизнес-миссии в Беларуси

Алексей Текслер обсудил с российским послом Борисом Грызловым перспективы сотрудничества с Республикой Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу в Минске с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Республике Беларусь Борисом Грызловым. Российский посол высоко оценил вклад Челябинской области в развитие российско-белорусских отношений.

— У Челябинской области хорошие показатели, — отметил Борис Грызлов. — Заметный вклад в позитивную динамику товарообмена вносят поставки стали, труб, широкой номенклатуры металлопроката. При этом очень важно, что укрепляются кооперационные связи.

Текслер подробно рассказал о результатах переговоров с белорусскими партнерами.

— Мы обсудили углубление кооперации с Республикой по развитию совместных проектов, — сказал глава Челябинской области. — Речь шла о поставках на Белорусский металлургический завод, в частности, прокатных валках, которые производятся на ММК".

Губернатор подчеркнул, что Челябинская область является лидером в производстве макаронных изделий, зерна твердых сортов и заинтересована в белорусских технологиях сельхозмашиностроения. Также Алексей Текслер поблагодарил Бориса Грызлова за помощь в организации визита.