Алексей Текслер представил Борису Грызлову результаты бизнес-миссии в Беларуси

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу в Минске с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Республике Беларусь Борисом Грызловым. Российский посол высоко оценил вклад Челябинской области в развитие российско-белорусских отношений.
— У Челябинской области хорошие показатели, — отметил Борис Грызлов. — Заметный вклад в позитивную динамику товарообмена вносят поставки стали, труб, широкой номенклатуры металлопроката. При этом очень важно, что укрепляются кооперационные связи.
Текслер подробно рассказал о результатах переговоров с белорусскими партнерами.
— Мы обсудили углубление кооперации с Республикой по развитию совместных проектов, — сказал глава Челябинской области. — Речь шла о поставках на Белорусский металлургический завод, в частности, прокатных валках, которые производятся на ММК".
Губернатор подчеркнул, что Челябинская область является лидером в производстве макаронных изделий, зерна твердых сортов и заинтересована в белорусских технологиях сельхозмашиностроения. Также Алексей Текслер поблагодарил Бориса Грызлова за помощь в организации визита.