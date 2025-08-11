Рютте допустил, что встреча Путина и Трампа запустит переговоры о территориях

Саммит Владимира Путина и Дональда Трампа может запустить диалог по территориальному вопросу в рамках урегулирования украинского конфликта, допустил генсек НАТО Марк Рютте. Не исключено, что оба лидера могут предложить Владимиру Зеленскому федерализацию Украины. Примет ли участие в переговорах сам Зеленский — пока неизвестно, однако ЕС уже ищет варианты, как отправить украинского лидера на Аляску, где уже на этой неделе состоятся переговоры президентов России и США.