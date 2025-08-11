Euractiv: НАТО усилит наблюдение у российских границ

Решение включить объекты морской энергетики в сеть мониторинга НАТО основано на необходимости укрепить защиту инфраструктуры, пишет «Ура.ру» со ссылкой на Euractiv. Издание указывает, что подобные меры были инициированы альянсом после диверсий на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2».
Ветропарк Baltic Power включает в себя 76 ветряных турбин и располагается примерно в 200 километрах от Калининградской области. Его оснастят специальными датчиками и радарами для наблюдения.
В сентябре 2022 года на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» были совершены диверсионные акты. Экспертиза повреждений подтвердила умышленный характер взрывов. Иностранные СМИ писали, что к операции могли быть причастны украинские граждане. Владимир Путин назвал случившееся крайне опасным прецедентом, квалифицировав его как акт международного терроризма.