Euractiv: НАТО усилит наблюдение у российских границ

Польский ветроэнергетический комплекс Baltic Power на Балтике интегрируют в систему мониторинга НАТО. Об этом пишет издание Euractiv.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Anna Ross/dpa/picture-alliance/TASS

Решение включить объекты морской энергетики в сеть мониторинга НАТО основано на необходимости укрепить защиту инфраструктуры, пишет «Ура.ру» со ссылкой на Euractiv. Издание указывает, что подобные меры были инициированы альянсом после диверсий на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

Ветропарк Baltic Power включает в себя 76 ветряных турбин и располагается примерно в 200 километрах от Калининградской области. Его оснастят специальными датчиками и радарами для наблюдения.

В сентябре 2022 года на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» были совершены диверсионные акты. Экспертиза повреждений подтвердила умышленный характер взрывов. Иностранные СМИ писали, что к операции могли быть причастны украинские граждане. Владимир Путин назвал случившееся крайне опасным прецедентом, квалифицировав его как акт международного терроризма.

