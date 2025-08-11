Радий Хабиров: «Появление газа в наших деревнях — всегда большое событие»

Всего с 2021 года к газу подключили 87 поселений в 20 районах, а это больше 16 тысяч домов. Также продолжается и программа социальной догазификации. По ней газ подвели к границам 71,5 тыс. участков, а голубое топливо получили 62,7 тысячи домовладений.