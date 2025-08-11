Радий Хабиров: «Появление газа в наших деревнях — всегда большое событие»

Супруги являются одними из первых жителей деревни, а вместе живут уже 67 лет, воспитав пятерых дочерей и сына. Недавно в их дом провели голубое топливо.
— Появление газа в наших деревнях — всегда большое событие, — написал Радий Хабиров. — Прежде отапливать дом приходилось дровами. Теперь хлопот будет меньше, а расходы снизятся — почти втрое.
Всего в деревне живут 130 человек, а построенные распределительных газопровод позволит подключить к газу 91 дом. Заявки подали 50 человек. Также к газу подключили библиотеку, мечеть, ФАП и дом культуры.
— Напомню, что совместно с «Газпромом» мы реализуем большую Программу газоснабжения и газификации республики, рассчитанную до 2025 года. Общий объём инвестиций по ней — 26,9 млрд рублей, — добавил глава республики.
Всего с 2021 года к газу подключили 87 поселений в 20 районах, а это больше 16 тысяч домов. Также продолжается и программа социальной догазификации. По ней газ подвели к границам 71,5 тыс. участков, а голубое топливо получили 62,7 тысячи домовладений.