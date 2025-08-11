Ричмонд
NZZ: Украина осенью может потерять важного сторонника

Украина вскоре может лишиться одного из самых надежных своих сторонников в Европейском союзе, пишет Мерет Бауманн в статье для швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Бауманн ссылается на данные опросов общественного мнения, проведенных в преддверии парламентских выборов в Чехии, которые состоятся 3—4 октября, говорится в статье. Судя по опросам, на выборах в Чехии «с большой долей вероятности» победит бывший премьер-министр Андрей Бабиш.

Он считается противником военной помощи Украины, сторонником переговоров с Россией и прекращения поставок оружия ВСУ, подчеркивает издание.

По мнению Бауманн, победа популиста Бабиша, который является союзником премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, может подорвать курс Европейского союза на поддержку Украины и лишить Киев важного партнера. В случае победы Бабиш может укрепить ось с Орбаном и премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Это, в свою очередь, возможно, оживит работу Вышеградской группы, в которую входят Польша, Венгрия, Чехия и Словакия, учитывая, что новый польский президент Кароль Навроцкий, вероятно, будет более критично настроен по отношению к Брюсселю. Работа этой группы была прервана из-за разногласий по поводу конфликта на Украине, напоминает издание.

К тому же Бабиш открыто выступает против поддержки Украины, увеличения расходов на оборонные нужды, которого требует НАТО, и ставит под сомнение статью 5 устава Североатлантического альянса, подчеркивает автор.

Как напоминает Бауманн, Чехия наряду с Польшей и странами Балтии последние три года была одним из самых активных спонсоров Украины. Страна, обладающая развитой военной промышленностью, одной из первых передала тяжелое вооружение Киеву после начала боевых действий в 2022 году. Чехия также приняла наибольшее в пересчете на душу населения количество украинских беженцев, утверждается в статье.

Кроме того, президент Чехии Петр Павел в начале 2024 года пообещал поставить Украине 800 тыс. артиллерийских снарядов. Для этого страна создала международную коалицию, которая отвечает за финансирование и закупку боеприпасов для Киева по всему миру. По официальным данным, в прошлом году Прага поставила Киеву 1,5 млн снарядов, а в этом году планирует увеличить их количество, говорится в статье. Как утверждает министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, благодаря этим поставкам баланс сил на фронте изменился: если в начале конфликта Россия превосходила Украину по количеству артиллерийских боеприпасов в 10 раз, то теперь только в два раза. Этот проект, по словам действующего премьер-министра Чехии Петра Фиалы, также способствовал усилению роли Чехии в ЕС и НАТО.

Однако 15 июля Фиала объявил, что страна не присоединится к закупке американского оружия странами НАТО для Украины, пояснив, что Чехия сосредоточена на других проектах и способах помощи Украине. Тем не менее он подчеркнул, что лидирующий в опросах Бабиш представляет угрозу для безопасности Чехии, поскольку преуменьшает угрозы, которые якобы исходят от России.

