Кроме того, президент Чехии Петр Павел в начале 2024 года пообещал поставить Украине 800 тыс. артиллерийских снарядов. Для этого страна создала международную коалицию, которая отвечает за финансирование и закупку боеприпасов для Киева по всему миру. По официальным данным, в прошлом году Прага поставила Киеву 1,5 млн снарядов, а в этом году планирует увеличить их количество, говорится в статье. Как утверждает министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, благодаря этим поставкам баланс сил на фронте изменился: если в начале конфликта Россия превосходила Украину по количеству артиллерийских боеприпасов в 10 раз, то теперь только в два раза. Этот проект, по словам действующего премьер-министра Чехии Петра Фиалы, также способствовал усилению роли Чехии в ЕС и НАТО.