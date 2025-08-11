Касым-Жомарт Токаев наградил школьников — победителей и призеров международных олимпиад

Выстоять в соперничестве с сотнями и тысячами сильнейших, победить на международных олимпиадах — нелегкая задача. Благодаря стремлению к знаниям, настоящему трудолюбию и упорству вы смогли достичь таких вершин. Обладание талантом — это, безусловно, счастье, но одного лишь таланта, без упорного труда, недостаточно для успеха. Необходимо раскрыть свой дар и использовать его в полной мере.