Касым-Жомарт Токаев наградил школьников — победителей и призеров международных олимпиад

На мероприятие были приглашены 24 лауреата, в числе которых 4 обладателя золотых, 11 — серебряных и 9 — бронзовых медалей, завоеванных в таких дисциплинах, как химия, математика, физика, география, информатика и биология.
Президент поздравил их с успехами в сфере знаний и выразил им искреннюю признательность. По его словам, триумф на престижных международных интеллектуальных соревнованиях и прославление Казахстана на мировой арене является выдающимся достижением.
Выстоять в соперничестве с сотнями и тысячами сильнейших, победить на международных олимпиадах — нелегкая задача. Благодаря стремлению к знаниям, настоящему трудолюбию и упорству вы смогли достичь таких вершин. Обладание талантом — это, безусловно, счастье, но одного лишь таланта, без упорного труда, недостаточно для успеха. Необходимо раскрыть свой дар и использовать его в полной мере.
Он выразил благодарность всем педагогам, а также родителям, воспитавшим поколение с высоким интеллектуальным потенциалом, и подчеркнул, что будущее Казахстана — в руках созидательной молодежи.
С прошлого года наши школьники приняли участие более чем в 30 международных олимпиадах и научных конкурсах, завоевав тысячи медалей, из которых почти 200 — золотые, свыше 300 — серебряные и около 500 — бронзовые. Столь впечатляющие результаты свидетельствуют о высоком уровне образования в нашей стране.
По словам президента, успехи молодежи на престижных международных олимпиадах демонстрируют интеллектуальную мощь народа и высокий потенциал подрастающего поколения.