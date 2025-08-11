Финляндия обвинила капитана танкера Eagle S в повреждении морских кабелей

По данным прокуратуры, судно под флагом Островов Кука вышло из российского порта Усть-Луга с грузом нефтепродуктов. Этот танкер повредил пять подводных кабелей, протащив якорь по морскому дну примерно на 90 км. Владельцы кабелей понесли ущерб в размере не менее €60 млн только в виде расходов на ремонт, утверждает ведомство. Повреждение высокопроизводительных линий электропередачи и телекоммуникационных кабелей также «создало серьезную угрозу для энергоснабжения и телекоммуникаций в Финляндии».