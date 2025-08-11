Депутат «Победы» заявил о грубых процессуальных нарушениях в деле Гуцул

«В деле Евгении Гуцул и Светланы Попан мы обнаружили многочисленные процессуальные нарушения: после вынесения решения судом первой инстанции они были доставлены непосредственно в пенитенциарное учреждение без ордера на арест или дополнительных документов, что является грубым нарушением закона. Скорость, с которой был проведен этот процесс, вызывает серьезные подозрения в беспристрастности судьи… Это дело еще раз демонстрирует, что судебная власть находится в политическом подчинении и что решение было продиктовано интересами режима, а не буквой закона», — написал Боля в своем Telegram-канале.