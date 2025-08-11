Ричмонд
В Самаре уже зарегистрировали 185 кандидатов в депутаты городской думы

По состоянию на 10 августа 2025 года окружные избирательные комиссии зарегистрировали 185 кандидатов на выборы депутатов Самарской городской Думы восьмого созыва, которые пройдут 14 сентября 2025 года.

По состоянию на 10 августа 2025 года окружные избирательные комиссии зарегистрировали 185 кандидатов на выборы депутатов Самарской городской Думы восьмого созыва, которые пройдут 14 сентября 2025 года. Кандидаты выдвинуты по 37 одномандатным избирательным округам.

Распределение зарегистрированных кандидатов по партийной принадлежности:

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 37 кандидатов;

ЛДПР (Либерально-демократическая партия России) — 37 кандидатов;

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» — 34 кандидата;

КПРФ (Коммунистическая партия Российской Федерации) — 37 кандидатов;

«НОВЫЕ ЛЮДИ» — 37 кандидатов;

«РОДИНА» — 1 кандидат.

Также зарегистрированы 2 самовыдвиженца.

