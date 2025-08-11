Грушко стал спецпредставителем президента по Союзному государству

Узнать больше по теме

Союзное государство России и Белоруссии: равноценное партнерство или «мягкая сила»

История знает примеры государственных объединений под влиянием внешних или внутренних факторов: это и Священная Римская империя, и Речь Посполитая, а также ФРГ, ГДР, ЕС. Сегодня можно отметить Союзное государство России и Белоруссии: собрали ключевую информацию о двух суверенных странах, объединенных общими интересами и историей.