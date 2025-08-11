Грушко стал спецпредставителем президента по Союзному государству

«Возложить на заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Грушко Александра Викторовича обязанности специального представителя Российской Федерации, предусмотренные пунктом 3 статьи 8 Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, подписанного в городе Минске 6 декабря 2024 года», — говорится в распоряжении.
