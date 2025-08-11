Ричмонд
Грушко стал спецпредставителем президента по Союзному государству

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назначил замглавы МИД РФ Александра Грушко спецпредставителем президента по Договору о гарантиях безопасности Союзного государства России и Белоруссии, говорится в распоряжении.

Источник: © РИА Новости

«Возложить на заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Грушко Александра Викторовича обязанности специального представителя Российской Федерации, предусмотренные пунктом 3 статьи 8 Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, подписанного в городе Минске 6 декабря 2024 года», — говорится в распоряжении.

