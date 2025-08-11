Ричмонд
Reuters: армия Южной Кореи за шесть лет сократилась на 20% из-за падения рождаемости

Вооруженные силы Южной Кореи за последние шесть лет сократились на 20% — до 450 000 военнослужащих, пишет Reuters со ссылкой на доклад Министерства обороны, опубликованный в воскресенье.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Такое сокращение вооруженных сил в основном связано с резким падением численности мужчин призывного возраста для прохождения обязательной службы в стране с самым низким в мире уровнем рождаемости (в среднем 0,75 ребенка на одну женщину детородного возраста по состоянию на 2024 год), цитирует Reuters доклад военного ведомства.

Это уже привело к нехватке офицеров и может спровоцировать в дальнейшем оперативные трудности в армии, отмечается в статье.

Численность вооруженных сил Южной Кореи неуклонно снижается с начала 2000-х годов, когда в стране насчитывалось около 690 000 солдат. В конце 2010-х годов темпы этого процесса ускорились, и в 2019 году на действительной службе находилось около 563 000 солдат и офицеров, уточняет Reuters. Как следует из правительственных данных, с 2019 по 2025 год численность 20-летних мужчин (возраст, когда большинство годных мужчин поступают на военную службу, которая сейчас в Южной Корее длится 18 месяцев) сократилась на 30% до 230 000 человек.

Сейчас вооруженным силам Южной Кореи, по сведениям Минобороны, не хватает 50 000 военнослужащих для поддержания боеготовности.

Около 21 000 человек из этого числа составляет сержантский состав. Для сравнения, численность вооруженных сил Северной Кореи, судя по последней оценке на 2022 год, составляет около 1,2 млн человек.