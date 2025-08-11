Reuters: армия Южной Кореи за шесть лет сократилась на 20% из-за падения рождаемости

Численность вооруженных сил Южной Кореи неуклонно снижается с начала 2000-х годов, когда в стране насчитывалось около 690 000 солдат. В конце 2010-х годов темпы этого процесса ускорились, и в 2019 году на действительной службе находилось около 563 000 солдат и офицеров, уточняет Reuters. Как следует из правительственных данных, с 2019 по 2025 год численность 20-летних мужчин (возраст, когда большинство годных мужчин поступают на военную службу, которая сейчас в Южной Корее длится 18 месяцев) сократилась на 30% до 230 000 человек.