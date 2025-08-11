Reuters: армия Южной Кореи за шесть лет сократилась на 20% из-за падения рождаемости

Такое сокращение вооруженных сил в основном связано с резким падением численности мужчин призывного возраста для прохождения обязательной службы в стране с самым низким в мире уровнем рождаемости (в среднем 0,75 ребенка на одну женщину детородного возраста по состоянию на 2024 год), цитирует Reuters доклад военного ведомства.
Численность вооруженных сил Южной Кореи неуклонно снижается с начала 2000-х годов, когда в стране насчитывалось около 690 000 солдат. В конце 2010-х годов темпы этого процесса ускорились, и в 2019 году на действительной службе находилось около 563 000 солдат и офицеров, уточняет Reuters. Как следует из правительственных данных, с 2019 по 2025 год численность 20-летних мужчин (возраст, когда большинство годных мужчин поступают на военную службу, которая сейчас в Южной Корее длится 18 месяцев) сократилась на 30% до 230 000 человек.
Около 21 000 человек из этого числа составляет сержантский состав. Для сравнения, численность вооруженных сил Северной Кореи, судя по последней оценке на 2022 год, составляет около 1,2 млн человек.