Эксперт оценил эффект от финансовой помощи Азербайджана Украине

«Может, под прикрытием гуманитарной помощи решат закупать оружие — это мы тоже имеем в виду. Но если вдруг это и произойдет, то выявится намного позже, когда будут некие существенные основания. Сейчас их нет», — отметил эксперт.
При этом Перенджиев допустил, что Азербайджан может пытаться влиять на развитие украинского конфликта, преследуя свои экономические цели, касающиеся, в частности, поставок газа.
Эксперт предположил, что Азербайджан может выделить Украине финансовые средства для защиты азербайджанской экономической инфраструктуры от потенциальных рисков. При этом он отметил, что деньги Киев может использовать для закупки вооружений.
Ранее сообщалось, что Азербайджан выделил 2 млн долларов на гуманитарную помощь Украине. Соответствующее распоряжение подписал президент страны Ильхам Алиев. Отмечалось, что деньги направят на закупку электрооборудования.