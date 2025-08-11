Трамп после сообщений о войсках объявил «день освобождения» Вашингтона

Президент США Дональд Трамп объявил «день освобождения» Вашингтона. В последние дни американские СМИ писали, что он собирается ввести в столицу подразделения Национальной гвардии для борьбы с преступностью и выселения бездомных.
«МЫ ЗАБИРАЕМ НАШУ СТОЛИЦУ!!! Вашингтон, округ Колумбия, будет ОСВОБОЖДЕН сегодня! Преступность, дикая жестокость, грязь и отбросы исчезнут. Я сделаю нашу столицу великой снова! Дни безжалостного убийства или причинения вреда невинным людям подошли к концу!» — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
На прошлой неделе стало известно о нападении группы подростков на 19-летнего экс-сотрудника Департамента эффективности правительства (DOGE) Эдварда Користина в Вашингтоне. После этого Трамп заявил, что преступность в американской столице «полностью вышла из-под контроля» и местные банды из подростков не боятся полиции, поскольку знают, что их «почти сразу же отпустят».
«Если округ Колумбия не возьмется за дело — и причем быстро, у нас не останется иного выбора, кроме как взять город под федеральный контроль и управлять им так, как положено», — добавил он.
После возвращения в Белый дом Трамп призывал мэра столицы США Мюриэль Боузер убрать все палатки с бездомными с улиц города, поскольку округ Колумбия «должен стать чистым и безопасным». 10 августа он объявил о намерении переселить бездомных «подальше от Вашингтона».
После этого Федеральное бюро расследований (ФБР) направило на патрулирование улиц Вашингтона около 120 агентов для помощи правоохранительным органам в борьбе с угонами автомобилей и насильственными преступлениями.
Источники Reuters и The Washington Post рассказали, что Трамп может отправить в столицу США несколько сотен бойцов Национальной гвардии. Сам президент анонсировал брифинг по поводу федеральных решений в отношении Вашингтона на 10 утра 11 августа по восточному времени (18:00 мск).
Трамп уже вводил войска Нацгвардии в Лос-Анджелес в июне в связи с протестами из-за антимигрантских рейдов. Он обвинил местные власти в бездействии, упомянув, в частности, мэра Лос-Анжелеса Карен Басс и губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. Последний раскритиковал действия президента США и подал в суд.