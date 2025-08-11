Трамп после сообщений о войсках объявил «день освобождения» Вашингтона

На прошлой неделе стало известно о нападении группы подростков на 19-летнего экс-сотрудника Департамента эффективности правительства (DOGE) Эдварда Користина в Вашингтоне. После этого Трамп заявил, что преступность в американской столице «полностью вышла из-под контроля» и местные банды из подростков не боятся полиции, поскольку знают, что их «почти сразу же отпустят».