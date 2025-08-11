Дипломат указала, что Рютте в интервью CBS, призывая отказаться от юридического признания новых территорий в составе РФ, вспомнил исторический казус, когда «у Литвы, Эстонии и Латвии с 1940 по 1991 годы были посольства в Вашингтоне, что означало признание фактического контроля СССР над их территориями, но никогда не юридическое согласие с этим фактом». «Тот самый случай, когда несчастье помогло — Рютте сам выстроил историческую цепочку перерождения нацизма в неонацизм на примере Украины», — заметила Захарова.
Дипломат также напомнила, как в 1920—1930-х годах в Прибалтике в результате антигосударственных путчей при поддержке Германии и Италии к власти пришли фашистские режимы, после чего в 1940 году бежали на Запад, а к власти пришли демократические левые силы, которые, получив мандат от народа в условиях Второй мировой войны, приняли решение войти в состав СССР на правах национальных республик. Москва, по ее словам, на запрос народных представителей прибалтийских стран, оказавшихся на передовой глобального противостояния, ответила благожелательно: решениями VII сессии Верховного совета СССР в августе 1940 года Советский Союз взял народы Балтии под свою защиту, а в годы Великой Отечественной войны советские солдаты отдали жизни за освобождение Прибалтики от нацизма.
Однако Запад в то время, продолжила Захарова, «наплевал на демократический и свободный выбор прибалтов», и «фашисты, бежавшие из Литвы, Эстонии и Латвии, обосновались в Европе и США». «Полвека американцы содержали этих дармоедов, пока советские Литва, Латвия и Эстония развивались, двигали вперед экономику, обогащали культуру и просто наслаждались жизнью», — констатировала дипломат. При этом она обратила внимание, что американцев не смущал тот факт, «что под их боком содержатся наследники профашистских недобитков, несмотря на неоднократные обращения СССР к США по этому вопросу». Для Вашингтона, по ее словам, «это был элемент давления, а Москву — “политический конструкт с гнилой начинкой”.
Диверсия Рютте
Предложение Рютте, как подчеркнула Захарова, «поражает своей безнравственностью, ведь он ностальгирует по палачам холокоста, которые в Прибалтике не отставали в расчеловечивании от таких же дефективных на Западной Украине».
По мнению официального представителя, речь идет о системной диверсии — под реабилитацию антисоветских коллаборантов и «лесных братьев», виновных в преступлениях против мирного населения и участии в холокосте, подведена псевдоюридическая основа. «Евронацистское руководство возводит на пьедестал кровавых палачей и одобряет ликвидацию памятников тем, кто освободил Европу от коричневой чумы», — заявила она.
Таким образом, «объединенно-обедненная Европа» создает агрессивный пояс русофобских режимов у западных границ России и использует риторику Рютте для идеологической мобилизации экстремистов, уже задействованных на Украине«, считает дипломат. “Такой же эксперимент они пытались ставить с “ичкерийскими эмиссарами” в Британии, чествуя террористов как послов, когда их соотечественники истекали кровью на Кавказе. Не вышло тогда, не выйдет и сейчас”, — предупредила Захарова.
В конце статьи представитель МИД России иронично отметила: «А когда по графику Рютте будет принимать верительные грамоты послов Каталонии и Шотландии?».