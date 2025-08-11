Захарова: Рютте поддерживает фашизацию, требуя не признавать территории РФ

Однако Запад в то время, продолжила Захарова, «наплевал на демократический и свободный выбор прибалтов», и «фашисты, бежавшие из Литвы, Эстонии и Латвии, обосновались в Европе и США». «Полвека американцы содержали этих дармоедов, пока советские Литва, Латвия и Эстония развивались, двигали вперед экономику, обогащали культуру и просто наслаждались жизнью», — констатировала дипломат. При этом она обратила внимание, что американцев не смущал тот факт, «что под их боком содержатся наследники профашистских недобитков, несмотря на неоднократные обращения СССР к США по этому вопросу». Для Вашингтона, по ее словам, «это был элемент давления, а Москву — “политический конструкт с гнилой начинкой”.