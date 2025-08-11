СМИ: в отеле на Аляске, где ждут Путина и Трампа, заняты все номера

Сейчас в четырехзвездочном отеле невозможно снять номер — все комнаты заняты на период с 11 по 15 августа. В других гостиницах премиального сегмента города также нет свободных мест. К примеру, в Sheraton Anchorage Hotel (принадлежит группе Mariott) или в Embassy Suites Anchorage (принадлежит группе Hilton) рассчитывать на размещение нельзя — все номера уже выкуплены.