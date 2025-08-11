СМИ: в отеле на Аляске, где ждут Путина и Трампа, заняты все номера

Captain Cook уже оказывался в центре международных событий. В марте 2021 года, когда в Анкоридже проходили переговоры США и Китая, в отеле принимали делегации двух стран, напоминает RTVI. Почетными гостями гостиницы были госсекретарь Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан, министр иностранных дел Ван И и член политбюро ЦК КПК Яна Цзечи.
Сейчас в четырехзвездочном отеле невозможно снять номер — все комнаты заняты на период с 11 по 15 августа. В других гостиницах премиального сегмента города также нет свободных мест. К примеру, в Sheraton Anchorage Hotel (принадлежит группе Mariott) или в Embassy Suites Anchorage (принадлежит группе Hilton) рассчитывать на размещение нельзя — все номера уже выкуплены.
Captian Cook позиционирует себя как гостиница, которая, кроме предоставления номеров для проживания, специализируется на организации мероприятий. Отель предоставляет конференц-залы для заседаний совета директоров и крупных международных собраний. «Когда у нашего входа гостей встречают швейцары в цилиндрах, любое мероприятие становится особенным», — сообщается на сайте отеля.
Персонал отеля говорит на иностранных языках, некоторые сотрудники владеют русским. Основные посетители гостиницы — туристы, которые прибывают в Анкоридж для последующего отправления в круиз по Аляске.
Отель оформлен в классическом стиле. На стенах — старинные карты и картины, посвященные экспедициям мореплавателя Джеймса Кука и его смерти.
То, что Анкоридж может стать местом переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, подтверждает не только ажиотаж с заселением в гостиницы. Ларри Дисброу, риелтор, который сдает в краткосрочную аренду жилье в городе, сообщил The New York Times, что у него перед саммитом арендовали дом с шестью спальнями сотрудники Секретной службы США.
Анкоридж длительное время был городом-побратимом Магадана. Но в 2023 году побратимские связи были разорваны, так как Ассамблея Анкориджа не хотела «закрывать глаза на действия российского правительства» на Украине. При этом в городе Джуно, который является столицей Аляски, решили сохранить отношения с Владивостоком.
Дональд Трамп посещал Анкоридж в 2022 году. Он провел там митинг в поддержку Келли Чибаке, баллотирующегося в Сенат. Также он выразил поддержку представительнице партии республиканцев Саре Пэйлин. Она выдвигала свою кандидатуру в Палату представителей.
Площадкой для переговоров якобы выбран отель Alyeska Resort. Издание также сообщило об отсутствии свободных номеров в гостинице с 12 по 16 августа. RTVI проверило информацию: на момент написания материала все номера были закрыты для брони только с 14 по 15 августа.
Ранее издание The Alaska Landmine писало, что для переговоров Путина и Трампа выбран отеле Driftwood в Джуно.