Президент Азербайджана Алиев выделил $2 млн на гуманитарную помощь Украине

«Вообще это не от большого ума — портить отношения с таким большим соседом, как Россия. Если на прилавках в России не будет товаров из Азербайджана, то у нас от этого ничего не изменится, а вот у них сильно изменится. Сильно изменится. А если еще “пощипать” местных ребят, которые тут ходят и каким-то бизнесом занимаются, то это очень сильно все изменит», — отметил он в своем Telegram-канале.