В Британии спрогнозировали последствия возможной сделки РФ и США по Арктике

«[Президент США Дональд] Трамп может назвать сделку по Арктике крупной коммерческой выгодой для США и окончанием, причиной которого, как он настаивает, был [бывший президент Соединенных Штатов Джо] Байден. [Президент России Владимир] Путин может заручиться помощью Вашингтона в том, чтобы подтолкнуть Киев к заключению сделки», — говорится в публикации.
По данным газеты, возможная сделка между двумя странами может оживить энергетическое сотрудничество в «захватывающих масштабах» и стать «чрезвычайно прибыльной для обеих сторон».
Кроме этого в рамках возможной сделки партнерство России и США может выйти за пределы нефтегазовой отрасли и включать терминалы по сжижению природного газа (СПП), а также модернизацию портов и совместное развитие Северного морского пути. Отмечается, что Трамп может пригрозить Украине прекратить поставлять вооружение и вынудить ее принять условия для урегулирования конфликта.
В материале газеты также подчеркивается, что в текущий момент положение Киева на линии боевого соприкосновения «хрупкое» и его возможности напрямую зависят от помощи Запада.
Трамп 8 августа анонсировал встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Президент США отметил, что подробности о предстоящих переговорах будут опубликованы позже. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал логичным выбор места для переговоров. Он сообщил, что в регионе пересекаются экономические интересы государств. На Аляске просматриваются перспективы реализации совместных проектов.
Также лидер Соединенных Штатов выразил убежденность в возможности подписания мирного соглашения между РФ и Украиной в ближайшие месяцы. Комментируя этот вопрос, Трамп заявил о необходимости территориальных уступок с обеих сторон.