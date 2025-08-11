В Британии спрогнозировали последствия возможной сделки РФ и США по Арктике

Кроме этого в рамках возможной сделки партнерство России и США может выйти за пределы нефтегазовой отрасли и включать терминалы по сжижению природного газа (СПП), а также модернизацию портов и совместное развитие Северного морского пути. Отмечается, что Трамп может пригрозить Украине прекратить поставлять вооружение и вынудить ее принять условия для урегулирования конфликта.