ЕС перевел Киеву 1,6 миллиарда евро доходов от замороженных активов России

БРЮССЕЛЬ, 11 авг — РИА Новости. Евросоюз перевел Киеву третий по счету транш в размере 1,6 миллиарда евро доходов от замороженных российских суверенных активов, следует из заявления Еврокомиссии.

Источник: Reuters

«Третий транш в размере 1,6 миллиарда евро, полученный от иммобилизованных активов Центрального банка России, направлен на поддержку Украины», — указывается в сообщении.

В Еврокомиссии напомнили, что ранее уже переводили Украине доходы от российских активов в июле 2024 и в апреле 2025 года.

Глава евродипломатии Кая Каллас в июле пообещала обсудить использование российских активов на нужды Украины на заседании министров иностранных дел ЕС в конце августа 2025 года. При этом она признала, что страны союза не имеют единой позиции по этому вопросу.

В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

