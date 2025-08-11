Опубликован проект мирного договора Армении и Азербайджана

17 статей мирного договора между Арменией и Азербайджаном были согласованы еще в марте. Содержание документа прежде не раскрывалось. 8 августа в Вашингтоне прошла встреча лидеров США, Армении и Азербайджана Дональда Трампа, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева, в ходе которой было парафировано мирное соглашение. Сроки его подписания при этом неясны. Баку выдвигает два дополнительных требования: роспуск Минской группы ОБСЕ и изменение армянской конституции.