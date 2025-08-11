Ричмонд
Опубликован проект мирного договора Армении и Азербайджана

МИД Армении и Азербайджана опубликовали проект мирного соглашения, парафированного 8 августа в Вашингтоне. Среди прочего стороны договорились отказаться от территориальных претензий друг к другу и условились не предпринимать никаких силовых действий, направленных на подрыв территориальной целостности одной из стран.

Источник: Reuters

Другие пункты договора:

  • на границе между Азербайджаном и Арменией не будет сил третьих стран;
  • Азербайджан и Армения проведут делимитацию границы на базе отдельного соглашения;
  • Ереван и Баку намерены отозвать поданные друг против друга жалобы в международных судах после вступления в силу мирного соглашения;
  • после ратификации стороны устанавливают друг с другом дипломатические отношения в соответствии с положениями Венских конвенций;
  • стороны обязуются не ссылаться на внутреннее законодательство для неисполнения мирного договора;
  • Азербайджан и Армения создают двустороннюю Комиссию для контроля за реализацией соглашения.

17 статей мирного договора между Арменией и Азербайджаном были согласованы еще в марте. Содержание документа прежде не раскрывалось. 8 августа в Вашингтоне прошла встреча лидеров США, Армении и Азербайджана Дональда Трампа, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева, в ходе которой было парафировано мирное соглашение. Сроки его подписания при этом неясны. Баку выдвигает два дополнительных требования: роспуск Минской группы ОБСЕ и изменение армянской конституции.

