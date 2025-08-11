Ричмонд
Токаев похвалил акимат Астаны за реализацию масштабного проекта «Умный город»

На совещании по развитию искусственного интеллекта глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил успешную работу правительства и акимата Астаны по практической реализации в столице масштабного проекта «Умный город», сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

Об этом 11 августа сообщил советник — пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай.

Официальный старт запланирован на декабрь. В то же время президент потребовал масштабировать данный проект на все крупные города Казахстана и призвал правительство отказаться от практики формализма с учетом исключительной важности развития цифровизации и искусственного интеллекта в стране.

написал он в своем Telegram-канале

По словам пресс-секретаря, глава государства обеспокоен медленными темпами внедрения инструментов искусственного интеллекта в реальный сектор экономики.

Правительству поручено незамедлительно приступить к работе.