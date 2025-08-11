Токаев похвалил акимат Астаны за реализацию масштабного проекта «Умный город»

Об этом 11 августа сообщил советник — пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай.
Официальный старт запланирован на декабрь. В то же время президент потребовал масштабировать данный проект на все крупные города Казахстана и призвал правительство отказаться от практики формализма с учетом исключительной важности развития цифровизации и искусственного интеллекта в стране.
По словам пресс-секретаря, глава государства обеспокоен медленными темпами внедрения инструментов искусственного интеллекта в реальный сектор экономики.
Правительству поручено незамедлительно приступить к работе.