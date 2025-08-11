Депутат Ткачев: у слухов о блокировке WhatsApp нет подтверждений

Точных слов Ткачева «Известия» не приводят. Как передает издание, депутат сказал, что «большая четверка» операторов предлагала заблокировать функцию звонков в мессенджерах. Он добавил, что компании идут на такой шаг для возвращения трафика в обычные голосовые звонки и получения с этого дополнительной прибыли.