Депутат Ткачев: у слухов о блокировке WhatsApp нет подтверждений

Точных слов Ткачева «Известия» не приводят. Как передает издание, депутат сказал, что «большая четверка» операторов предлагала заблокировать функцию звонков в мессенджерах. Он добавил, что компании идут на такой шаг для возвращения трафика в обычные голосовые звонки и получения с этого дополнительной прибыли.
Замглавы комитета Госдумы по информполитике Александр Ющенко сказал NEWS.ru, что обсуждений блокировки WhatsApp* в Минцифры и парламентском комитете не было. «Есть высказывания некоторых представителей, в том числе и комитета. Это личная какая-то, видимо, информация, основанная на каких-то домыслах», — добавил он.
Ранее российские пользователи массово пожаловались на проблемы с голосовыми вызовами и видео-звонками в WhatsApp* и Telegram. Собеседник «Ъ» на телеком-рынке сказал, что причиной сбоя могут быть выборочные блокировки звонков в мессенджерах, тестирование которых началось 1 августа.
* мессенджер принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной