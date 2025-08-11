Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Ткачев: у слухов о блокировке WhatsApp нет подтверждений

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев сказал «Известиям», что слухи о возможной блокировке WhatsApp* не имеют никакого подтверждения.

Источник: AP 2024

Точных слов Ткачева «Известия» не приводят. Как передает издание, депутат сказал, что «большая четверка» операторов предлагала заблокировать функцию звонков в мессенджерах. Он добавил, что компании идут на такой шаг для возвращения трафика в обычные голосовые звонки и получения с этого дополнительной прибыли.

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Александр Ющенко сказал NEWS.ru, что обсуждений блокировки WhatsApp* в Минцифры и парламентском комитете не было. «Есть высказывания некоторых представителей, в том числе и комитета. Это личная какая-то, видимо, информация, основанная на каких-то домыслах», — добавил он.

Ранее российские пользователи массово пожаловались на проблемы с голосовыми вызовами и видео-звонками в WhatsApp* и Telegram. Собеседник «Ъ» на телеком-рынке сказал, что причиной сбоя могут быть выборочные блокировки звонков в мессенджерах, тестирование которых началось 1 августа.

* мессенджер принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной