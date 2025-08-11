Путин назначил спецпредставителя по договору о безопасности Союзного государства

Владимир Путин назначил спецпредставителя по договору о гарантиях безопасности между Беларусью и Россией. Как пишет ТАСС, соответствующий пост занял заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
Отметим, что соответствующий договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства между Беларусью и Россией был подписан в Минске 6 декабря 2024 года.
Добавим, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко также произвел соответствующее назначение: спецпредставителем Минска по соответствующим вопросам стал замминистра иностранных дел республики Игорь Секрета.
Ранее мы писали о том, что в Госкомитете судебных экспертиз рассказали о том, по какой причине возник пожар на ферме, из-за которого пришлось эвакуировать более двух сотен коров (обо всем этом — вот тут).