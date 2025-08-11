Макрон предложил создать международную коалицию по стабилизации ситуации в Газе

До этого, 4 августа, портал Ynet сообщал о подготовке Израилем плана по полной оккупации сектора Газа. Уточнялось, что израильское руководство намерено перейти к активным боевым операциям на всей территории анклава. При этом в правительстве отметили, что действия армии будут вестись даже в районах, где удерживаются заложники.