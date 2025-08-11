Ричмонд
Макрон предложил создать международную коалицию по стабилизации ситуации в Газе

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать международную коалицию под эгидой ООН для стабилизации ситуации в секторе Газа. Об этом 11 августа сообщили в издании Le Figaro.

Источник: Reuters

«Эммануэль Макрон предлагает международную коалицию под мандатом ООН, с приоритетом для борьбы с терроризмом, стабилизации Газы, поддержки ее населения и создания правительства мира и стабильности»​, — говорится в материале.

​​​​​​Также Макрон назвал план израильских властей по взятию под контроль территории сектора Газа катастрофическим, дополняет «Газета.Ru».

8 августа журналист портала Axios Барак Равид сообщил, что кабинет безопасности Израиля одобрил решение премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху об оккупации города Газа, расположенного в одноименном анклаве.

До этого, 4 августа, портал Ynet сообщал о подготовке Израилем плана по полной оккупации сектора Газа. Уточнялось, что израильское руководство намерено перейти к активным боевым операциям на всей территории анклава. При этом в правительстве отметили, что действия армии будут вестись даже в районах, где удерживаются заложники.

В Тель-Авиве 9 августа начались многотысячные протесты против плана премьер-министра Израиля по захвату сектора Газа.

