Макрон предложил создать международную коалицию по стабилизации ситуации в Газе

«Эммануэль Макрон предлагает международную коалицию под мандатом ООН, с приоритетом для борьбы с терроризмом, стабилизации Газы, поддержки ее населения и создания правительства мира и стабильности», — говорится в материале.
Также Макрон назвал план израильских властей по взятию под контроль территории сектора Газа катастрофическим, дополняет «Газета.Ru».
8 августа журналист портала Axios Барак Равид сообщил, что кабинет безопасности Израиля одобрил решение премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху об оккупации города Газа, расположенного в одноименном анклаве.
До этого, 4 августа, портал Ynet сообщал о подготовке Израилем плана по полной оккупации сектора Газа. Уточнялось, что израильское руководство намерено перейти к активным боевым операциям на всей территории анклава. При этом в правительстве отметили, что действия армии будут вестись даже в районах, где удерживаются заложники.
В Тель-Авиве 9 августа начались многотысячные протесты против плана премьер-министра Израиля по захвату сектора Газа.