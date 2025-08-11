Ричмонд
Иранские власти определят рамки сотрудничества с МАГАТЭ

11 августа в Тегеран должен прибыть представитель МАГАТЭ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ISNA. Заместитель главы Международного агентства по атомной энергии планирует обсудить с иранскими властями новый формата взаимодействия.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Как сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, посещение ядерных объектов не запланировано.

«Никаких инспекций не планируется. Мы еще не достигли соглашения о новом формате сотрудничества и до тех пор, пока мы его не достигнем, никакого сотрудничества не начнется», — цитирует «Интерфакс» главу МИД Ирана.

Аракчи уточнил, что новое соглашение должно соответствовать парламентскому закону, предусматривающего приостановку полноформатного сотрудничества с инспекторами МАГАТЭ.

25 июня иранские парламентарии единогласно проголосовали за приостановку сотрудничества с МАГАТЭ. Условием возобновления взаимодействия является гарантия безопасности ядерных объектов Ирана и обеспечение его прав на развитие мирной ядерной программы. Только после выполнения этих требований инспекторам МАГАТЭ будет разрешен въезд в страну. Теперь закон должен утвердить Верховный Совет национальной безопасности.

Аракчи также сообщил, что дата следующего раунда отношений между Ираном и США еще не определена. Он подтвердил продолжение непрямых контактов между странами, не называя государство, выступающего посредником.

Глава иранского МИД также отметил, что Тегеран приветствует любое мирное урегулирование между Баку и Ереваном. По его словам, новое соглашение, заключенное между странами в пятницу, подразумевает уважение суверенитета государств, а также признание существующих границ и отказ от их изменения.

