Токаев: Декларация Армении и Азербайджана открывает путь к сотрудничеству на Южном Кавказе

Декларация открывает путь к масштабному международному сотрудничеству на Южном Кавказе и более интенсивному экономическому и инвестиционному взаимодействию Казахстана и Армении. Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Астане начата подготовка к официальному визиту премьер-министра Армении, намеченному на конец этого года. Казахстан готов и далее способствовать политическому диалогу между Арменией и Азербайджаном, предоставляя свою площадку для переговоров.