Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев: Декларация Армении и Азербайджана открывает путь к сотрудничеству на Южном Кавказе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 августа тепло поздравил главу правительства Армении с подписанием в Вашингтоне Декларации об установлении мира между Арменией и Азербайджаном, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как отметили в Акорде, подписание этого документа, имеющего историческое значение, стало возможным в том числе благодаря выдающимся качествам Никола Пашиняна как политика, обладающего сильной политической волей и стратегическим видением национальных интересов своего государства.

Декларация открывает путь к масштабному международному сотрудничеству на Южном Кавказе и более интенсивному экономическому и инвестиционному взаимодействию Казахстана и Армении. Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Астане начата подготовка к официальному визиту премьер-министра Армении, намеченному на конец этого года. Казахстан готов и далее способствовать политическому диалогу между Арменией и Азербайджаном, предоставляя свою площадку для переговоров.

говорится в сообщении

Поблагодарив за поздравления и теплые слова поддержки, Никол Пашинян проинформировал казахстанскую сторону о некоторых аспектах переговорного процесса по установлению мира между двумя государствами, отметив исключительно важную посредническую роль президента США Дональда Трампа.

Премьер-министр дал положительную оценку деятельности Казахстана по примирению Армении и Азербайджана. Он также подтвердил готовность совершить визит в Казахстан в этом году для подписания новых соглашений о взаимном сотрудничестве.

Декларацию о мирных отношениях между странами лидеры Армении и Азербайджана подписали в пятницу, 8 августа 2025 года, в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа. Ранее американский президент отмечал, что должен положить конец многолетнему конфликту двух государств.

10 августа президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с главой Азербайджана. Он тепло поздравил Ильхама Алиева с подписанием исторической Декларации о мирном урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне при активном и эффективном содействии президента США Дональда Трампа.

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше