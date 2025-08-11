В Молдавии обвинили правящую партию в растрате бюджетных средств

«Эти палаточники в Оргееве чувствовали себя вольготно, потому что почти все активные горожане приехали в Кишинев, чтобы на мирном митинге у СИЗО поддержать незаконно осужденных Евгению Гуцул, Светлану Попан и супругов Вольчук. В ином случае этих “кандидатов” гнали бы из города вениками туда, где их ждут — то есть, на скамью подсудимых», — подчеркнула Таубер.